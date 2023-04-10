補鐵要這樣才不會白費！貧血、素食者必看「2技巧」增加鐵質吸收率
很多女生都有貧血的問題，常常聽到別人說要補鐵就要吃肉，那素食者該怎麼補鐵呢？營養師指出，補鐵其實除了補充「高鐵食物」之外，也要注意避免用餐時，同時食用咖啡及茶、吃正餐搭配水果，這樣不但可以避免降低鐵的吸收率，甚至可以增加鐵的吸收率，吃素也能有效補到鐵質。
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營養師葉若懿在臉書粉專《葉若懿/Chloe 營養師》指出，鐵的型態主要分為2種，包括血基質鐵（動物性來源）及非血基質鐵（植物性來源），通常血基質鐵的吸收率高於非血基質鐵的食物來源，所以才會常常聽到別人說要補鐵就要吃肉。
不過Chloe提醒大家，尤其是素食者，除了補充「高鐵食物」之外，補鐵更要注意以下2個小細節：
補鐵飲食2技巧
1. 避免用餐時，同時食用咖啡及茶
Chloe說明，咖啡與茶含有單寧酸會降低鐵的吸收率，所以請盡量相隔至少１小時以上會比較好；
2. 水果跟正餐一起吃
維生素C有助增加鐵的吸收率，所以可以在用餐時搭配吃一些富含維生素C的水果，如芭樂、柳丁、奇異果和蘋果等。
本文經 營養師葉若懿 臉書粉專《葉若懿/Chloe 營養師》授權報導
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