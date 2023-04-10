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蛋蛋摸起來「硬硬居然不痛」當心睾丸癌！醫教自摸：兩邊不對稱馬上就醫

蛋蛋摸起來「硬硬居然不痛」當心睾丸癌！醫教自摸：兩邊不對稱馬上就醫
蛋蛋摸起來「硬硬居然不痛」當心睾丸癌！醫教自摸：兩邊不對稱馬上就醫

每日健康-每日都做得到的健康

你的「蛋蛋」健康嗎？身為男生，蛋蛋的健康絕對是不可忽略的一環，泌尿科醫師警告，睪丸癌是15至35歲年輕男性最常見的惡性腫瘤，雖然相對少見，但仍不可不慎。

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泌尿科醫師陳偉傑醫與羅詩修在臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》指出，早期睪丸癌唯一能夠自我察覺的臨床症狀是「無痛性」的睪丸腫塊，而且睪丸是腹腔外的器官，基本上用手就可以「自摸檢查」。

今天泌密會客室就來教大家自摸的小撇步，女性們也千萬別錯過，學會了也許能早一步救到枕邊人。根據泌尿科界的傳說，有一半的睪丸癌病例是經由另一半「摸出來的」。

泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
泌密會客室說明，正常的蛋蛋摸起來應該要像是手握拳的時候，大拇指下方肌肉的硬度，但如果蛋蛋摸起來不是這個硬度，或是形狀怪異，那就要小心蛋蛋可能出問題了。

摸起來像洩氣的籃球：這可能代表蛋蛋萎縮了，這樣的情形常會發生在一邊蛋蛋受傷後幾年，因為身體自體免疫的關係讓另一邊蛋蛋萎縮。

摸起來像沙灘球：這可能代表蛋蛋周邊充滿水，可能是陰囊水腫之類的，這時候可以拿手電筒貼著陰囊照一下，可能會發現整個陰囊會亮起來，這部分可能是良性，但嚴重的情況也會需要手術。

摸起來像顆粒球：這代表可能有精索靜脈曲張，靜脈的鼓脹會讓蛋蛋上端摸起來有一顆一顆的感覺。要注意的是，這裡指的一顆顆不是蛋蛋本身，而是蛋蛋的上緣。

摸起來像保齡球：這可能代表睪丸可能有實質病變，如果不會痛，要高度懷疑癌化；如果會痛則可能是睪丸扭轉或是發炎。

摸起來像是球在水中一樣若有似無：這可能代表的是有腸子掉到陰囊中，也就是所謂的「疝氣」，如果這時候仔細摸甚至可能會感覺到腸子蠕動的感覺。

最後泌密會客室給大家一個小秘訣，如果對於上述「球類」的觸感不熟悉，最簡單的方法就是「兩邊比較」，自我檢查睪丸最重要的關鍵在於「對稱性」，兩側的睪丸來互相對比，無論是外觀大小、重量、質地感覺，只要有任何一邊出現明顯落差，絕對不能輕忽，務必及時就醫診察。

 

本文經 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導

 

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