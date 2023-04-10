【微聽損專題】「微聽損」補助看得到吃不到　1支助聽器要價數萬！恐須選擇放棄

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助聽器補助需身障證明 微聽損大多不符標準關於聽力損失配戴的輔具，最為民眾所知的就是助聽器。目前，若領有聽力身心障礙證明第二類者（b230聽覺功能）就可以申請助聽器補助。
但根據《身心障礙者鑑定作業辦法》，6歲以下的嬰幼兒，雙耳整體障礙比率需至少達22.5%，才符合身障證明申請資格。若以我們較為熟悉的分貝數來對照，要達到整體障礙比率22.5%，雙耳聽損者的聽力損失至少要40分貝以上、高頻聽損者至少有一個高頻頻率的聽損在50分貝以上才符合資格，單側聽損者甚至不符合此標準。
微聽損中的「輕度聽損」判定標準為雙耳聽損20－40分貝；「高頻聽損」為超過2000赫茲的聲音，雙耳或單耳聽損大於25分貝；「單側聽損」劣耳聽損高於20分貝。換句話說，多數微聽損者是拿到不身障證明的。
張憶萍聽力師指出，助聽器一耳費用大概2萬－10萬，甚至還有更貴的，若是兩耳都需配戴助聽器，就需要幾萬，甚至十幾萬的費用，在沒有補助的情況下，對有聽力問題又有輔具需求的人影響其實很大。
聽損程度小＋無補助 微聽損多選擇「再看看」再加上微聽損的聽損程度微小，造成的問題不嚴重，有時也不會在當下產生立即的影響，在沒有補助、輔具費用昂貴的情況下，張憶萍聽力師提到，有些家長會選擇再觀察看看，也許孩子學習上的問題不是聽力造成的，只是不專心而已。
雖然目前輔具還有人工電子耳、調頻系統、遠距麥克風等，微聽損學生在學校內也可以免費申請調頻系統使用，但在其他場域，生活上還是會因聽力損失而受到許多影響，助聽器補助對於微聽損的民眾來說一直是很大的問題。
張憶萍聽力師表示，雖然依不同聽力狀況會建議不同的輔具，是否要配戴輔具也很個別化、無一定標準，不過若有溝通上的問題、聆聽特別吃力都應該戴助聽器，但補助標準一直無法滿足聽損者需求，非常的可惜。
如果未來補助能再放寬，不僅能減輕微聽損家庭的經濟負擔，也可增加微聽損者配戴輔具的動機，減少後續的影響，達到預防、早療的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57341
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