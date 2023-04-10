賴系立委郭國文力挺何志偉　盼王世堅「戰力朝黨外」

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選激戰，資深市議員王世堅將挑戰立委何志偉，對此何志偉今（10）日特別邀請賴清德嫡系立委郭國文站台，對於王世堅受訪時透露「自己再選一次就要退休」，何志偉回應若是不想選那就讓年輕的來，更強調與郭國文2019年獲民進黨徵召，一同守下立委席次，強調「都是信賴的」；郭國文也指出，為顧全大局應再給何一次機會，同時對王世堅喊話，期盼他的戰力朝向黨外，不要把力氣浪費在黨內。
記者陳威叡／台北報導
賴清德嫡系立委郭國文今日陪同何志偉掃街拜票，受訪提到距離2024大選還有9個月時間，過程中充滿許多變數，民進黨朝向國會過半、席次最大化目標邁進，而何志偉從擔任市議員開始耕耘選區12年的時間，何當初甚至放棄美國籍，相信他對這塊土地有一定程度的熱愛，應該讓他繼續連任。
郭國文也指出，有部分支持者對何志偉有一些情緒，但他認為應該顧全大局，讓何繼續留在國會，同時也喊話王世堅，期待他能把戰力朝向黨外，強調黨內同志都希望民進黨勝選、延續總統蔡英文路線，希望王不要把力氣浪費在黨內，「國會沒辦法過半，要如何信賴台灣？」
何志偉則說，郭國文一直都是他學習的對象，也是在立法院的好朋友，與郭在2019年一起被民進黨徵召投入立委補選，一同守下立委席次，「我們都是信賴的，信賴台灣的」。
至於王世堅受訪透露「自己再選一次就要退休」，何志偉說，既然要退休了，這是他個人的事情，就不要用小我來破壞大局，反觀自己還很年輕，同時事立法院外交及國防委員會成員，幫台灣在國際社會交朋友，稱既然王世堅要退休了，那是他的私事，「如果不想選就讓年輕的來。」