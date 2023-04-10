王彩樺《和平》醫院染疫「離死亡很近」 網友從頭哭到尾
王彩樺在《和平歸來》演出護理長一角，劇情不僅描繪出台灣醫護人員超時過勞的工作環境，也演盡了他們在事件發生當下的辛酸與困境。王彩樺對此感性表示：「劇中其實我已經得了SARS，這個感覺好像是已經離那個死亡很接近了，而且你也沒有辦法掌控；人生是這麼無常，所以要珍惜每一個當下、每一個因緣，這是我非常珍惜的一件事情。」網友看了紛紛表示：「這集真的是從頭哭到尾」、「醫護真的辛苦」、「彩樺姊超強QQQ」。
記者羅凌筠/綜合報導
王彩樺的角色在醫院裡不僅照顧病患，也是其他醫護人員的靠山。王彩樺坦言這也是出道多年以來，第一次演到這種職位的角色，感覺相當榮幸，但也坦言那些醫學專用的英文學名最困難：「雖然劇組都有安排專業醫生來教我，但那些英文學名因為第一次講，然後立馬就要演了，這個對我來講其實是還滿大的一個挑戰。」
劇中王彩樺所任職的博愛醫院，因發生院內感染而被迫倉促封院，防疫物資、人力嚴重不足，王彩樺頂著高燒依舊堅守崗位照顧每一位病患，同時卻發現護理師因連續值班太過勞累而導致領藥疏失，甚至還在馬桶上不小心睡著，但見到護理長也忙到自身難保，所以選擇自己苦撐也不願再增添王彩樺的困擾。