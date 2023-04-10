電動機車業者拜會談合作　謝國樑：努力和議會溝通

中華汽車總經理陳昭文今（10）日到基隆市市政府拜會基隆市長謝國樑，表達願意參與基隆市府青年電動機車政策，雙方對電動機車進行交流研討，謝國樑也感謝業者願意和市府合作，陸續也有多家業者表達意願，將持續推動青年電動機車政策，會努力和議會溝通，在年中的追加減預算中給予支持。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，雙方會談過程中的共識是市府將會納入emoving勁炫125為合作的廠牌及車型之一；由於這款車型有兩種充電方式，使用者除可在家裡充電外，中華汽車若與基隆市府合作，也將會在基隆設置充電站。
謝國樑進一步說明，電動機車要充電，人也要充電，充電時間也是喝一杯咖啡的時間，建置「Life Style充電站」，把生活方式融入在建置充電站中，倘若這項車款確定成為決選合作選項，市府會要求廠商建置充電站，提供車主便利的充電服務。
謝國樑提到，雙方會談過程中，都認為基隆缺乏合適的共享運具，未來在基隆火車站或城際轉運站等地點，業者願意和市府合作提供電動機車，作為基隆共享運具之一，感謝廠商在強大壓力下，表達和市政府的合作意願。
至於預算問題，謝國樑受訪時說到，市府除會和有表達合作意願的車廠洽談，要為市民省荷包，同時努力和議會溝通盼支持追加預算，透過青年參與公益回饋社會，能夠提供青年一部性能安全且能負擔的電動機車。