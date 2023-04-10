明天開始越來越熱！南部飆破30度 「這2天」轉雨要小心
中央氣象局指出，本週上班日的天氣較為穩定，各地白天高溫普遍都有攝氏25度以上的水準，南部甚至會出現攝氏30度以上的高溫，整體來說溫暖微熱，比較需要注意的是週三（4/12）和週六（4/15）各有一波東北季風增強並帶來降雨，其中週末的東北季風較為強勢，除了南部平地外，各區皆有降雨機率，下週日（4/16）則是最涼的時間點，北部僅攝氏16至20度，最新天氣資訊氣象局將持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠表示，今（10）日起台灣氣溫基本上是逐日回升，明（11）日各地低溫攝氏17至21度，北部白天高溫攝氏25至28度、中南部攝氏28至30度，南部近山區或河谷有機會突破攝氏30度，東部則是攝氏25至28度，到週五（3/14）各地會越來越溫暖，僅週三東北季風稍強，北部白天高溫略降攝氏1至2度，但都仍維持在攝氏25度以上。
曾昭誠提醒，週末的東北季風增強幅度較大，週六北台灣整天氣溫攝氏20至22度，下週日清晨是最涼的時間點，北部跌至攝氏16至20度，南部也只有攝氏20度左右，下週日白天後氣溫慢慢回升。
此外，本週各地大多是多雲到晴，週三東北季風增強，大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中部山區也會有一點飄雨；週六要特別注意，除了南部平地天氣是多雲到陰天的型態外，其它地區都有降雨機率，週末有外出的民眾一定要特別留意天候狀況，以備不時之需。