國科會布局6G　吳政忠：人與萬物連網更密、最快後年可用

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吳政忠表示，明年國科會將擴大6G科技投入，槓桿我國晶片半導體與太空發展，於現有的5G及低軌衛星通訊基礎上，投入6G次世代通訊前瞻布局，形成以智慧化為主軸的新興產業生態系。雖然5G通訊從2020年開始，至今普及率25%看似不高，但也在全球前5名，應該還有2、3年光景，而6G到真正進入實用階段，也要2至3年後，現在超前布局，是很好的時機點，且會將低軌通訊衛星、晶片製作等含括在內，希望明年能擴大預算，另外，晶片技術也要慢慢加溫，「太早會浪費」，2025、26年會是一個期程。
吳政忠說，6G連網後，是人與萬物都會連結起來，不管陸地上、海上，以前連線不到的地方，如郵輪等，都能透過低軌衛星通訊，順利連線、價格也會下降，屆時，所有大數據蒐集、人工智慧運用，都會滲透進人的生活，對老百姓生活造成蠻大影響，因此政府也正布局人文影響的研究與因應方式。
吳政忠說，自己與行政院政委羅秉成、龔明鑫正在研議人工智慧基本法，而人工智慧相關法規會跟國發會正在修的個資保護法、獨立資料監理機關等，都會同步推動，希望在立法院下個會期，有初步草案出來，道德、技術發展、社會規範都會涵蓋，對於生成式AI也會有規範與指引。
另外，衛福部在今天的委員會議提報「健康大數據永續平台計畫推動成果」，該計畫由衛福部與國科會及經濟部共同執行，衛福部針對國人重大疾病建置符合需求之主題式資料庫，肺癌主題式資料庫已於衛生福利資料科學中心開放申請，同時規劃「台灣健康大數據單一窗口服務網站」，提供數據資料供給端和需求端適當的導航。聚焦台灣特有癌症患者，進行實體腫瘤基因圖譜定序，同時建立精準醫療公私合作聯盟，透過優質醫療基因大數據及臨床試驗合作平台，產生完整且可靠的癌症精準醫療資料庫。
國科會補助陽明交通大學團隊發展身智衰退症潛在的大腦生物標記，可透過大腦相關變化，提早掌握身智衰退症和老化狀況。另補助三軍總醫院團隊打造尖端科技智慧醫院，導入人工智慧建置心電圖判讀平台，利用簡單便宜的心電圖檢查找出致命心血管疾病高風險患者，為個人化精準醫療的實現提供了可行的途徑等。
吳政忠說，健康大數據計畫經由跨部會合作及上中下游協調整合，已逐步完備健康數據基盤及提供服務，也有實質的應用成果，有助於擴大台灣醫療利基優勢，期待醫研產官持續攜手，提升國際競爭力。
行政院農委會則提報「智慧農業推動成果」，呈現農業應用智慧科技的社會效益。農委會2017年起推動智慧農業至今展現豐碩成果，包括成立11個示範智農聯盟（毛豆、稻作、家禽、萵苣、生乳、蘭花、菇類、農業設施、養殖漁、海洋漁及種苗）穩定供銷能力、整合資通訊技術打造多元化整合應用系統、以人性化互動科技開創溝通新模式，助益農產業提升逾20.18億元的產值及降低產銷成本逾5.96億元，帶動促成農企業投資智慧農業達22.44億元，並完成339個智慧農業示範場域建置。
此外，智慧農業也開發各種智能機具與省力機具，協助小農或農企業省工、省力、提升工作效率與安全；整合感監測與智動系統，協助農業風險預警與輕鬆精準務農；發展產銷管理與共通資訊平台，促進產銷預測與溝通，進而增進糧食安全與食安信心。