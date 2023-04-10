「媽媽！我不是故意的！」　孩子尿床跟8因素有關

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5歲孩童有16%會尿床 男孩是女孩的兩倍臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師王珍冠指出，根據各年齡層尿床盛行率，5歲孩童有16%會尿床，直至15歲時，仍有1%至2%會發生持續尿床，而男孩尿床比例大約是女孩的兩倍。
八項原因導致尿床 便祕、焦慮也會影響王珍冠分析導致孩童尿床常見原因，共有八項分類：
•孩童的膀胱發育成熟較慢。
•孩童膀胱的容量比同年齡較小。
•家族遺傳：父母或兄弟姐妹中會尿床者，孩童尿床的機會也會較高。
•血管加壓素（一種減少尿液產生的激素）製造減少。
•深度睡眠：大腦覺醒的中樞異常，使孩童在夜間睡眠中感覺不到尿意感，（這個理論仍有爭議）。
嚴重便秘。
•潛在疾病：包括糖尿病、泌尿道感染、大便失禁、蟯蟲病、腎衰竭、癲癇發作和睡眠問題（如睡眠呼吸暫停）。
•情緒焦慮和恐慌：很少會導致尿床。
觀察記錄白天排尿情況 鼓勵代替責罵王珍冠提醒，當家裏有孩童尿床情形，家長可先觀察並記錄孩童在白天和夜間睡眠排尿狀況（如有無伴隨頻尿、尿急）、排尿時間和次數、排尿量及每天喝水的量，就診時可提供醫師做為初步評估。
此外，治療過程有時不如預期，家長方面要了解孩童尿床並非自願，不要因為尿床問題責罵小孩，反而以鼓勵代替處罰；至於孩童方面，要讓他們積極正視這個參與過程，培養孩子責任感。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57370
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