沒感染、腫瘤卻聽不到！醫揪病因 「1手術」助恢復聽力

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耳硬化症骨質病變 女性及遺傳居多新竹臺大分院耳鼻喉部醫師羅大烜表示，耳硬化症是中耳中的骨質病變，當病變影響到聽小骨中的鐙骨時，聲音傳導就會變差，造成病人聽力減退。耳硬化症常見於白種人，並且患者以女性較多（女性比男性約為二比一）；另耳硬化症會經由基因遺傳，因此約有一半的病人可發現家族遺傳現象。
此病症大多需經聽力檢查及電腦斷層診斷，而常見的症狀是聽力變差及耳鳴，聽力變差是最主要的症狀，大多是單耳、逐漸的聽力變差，並且初期以低頻率的聽力喪失為表現，隨時間其他頻率的聽力也會逐漸變差，並且可能由單耳演變成雙耳聽力均下降；第二常見的症狀為耳鳴，大約70%的病人會發生耳鳴。另其他耳硬化症的症狀包括頭暈、平衡感變差等，但發生的機率很低。
內視鏡微創手術 傷口小恢復快羅大烜說明，耳硬化症目前尚無有效的藥物可供治療，而手術是最有效的治療方法；但對耳硬化症早期還不需手術的病人或無法接受手術者，可以配戴助聽器改善聽力。
傳統的手術方法需要從耳後打開一個約五公分的傷口進行手術，術後並需要頭部繃帶包紮；而使用內視鏡方法進行此手術，可達到微創目的，免除耳後傷口，術後也不用頭部繃帶包紮，病人可以較早出院，回復一般生活。
但羅大烜提醒，病人手術完應避免用力擤鼻子、打噴嚏、咳嗽等震動到耳膜的動作，以及避免快速轉動頭部或者搭飛機、登高山等會影響癒合的行為。有意進行手術的病人一定需與醫師充分討論後再進行手術。
聽力變差需留意 盡早至醫院診治羅大烜提醒，若自己有聽力變差情形，或親戚中有人從年輕時聽力就較差的人，建議可到醫院接受聽力檢查，以鑑別是否有耳硬化症，並和醫師討論適合的治療方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57361
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