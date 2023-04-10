八里左岸漫步廣場開放　侯友宜盼帶動周邊觀光休閒發展

普發6000 台南市民政局長帶頭捐「平民安葬專戶」助公益

▲台南市民政局長姜淋煌（中）帶頭將政府普發現金6000元全數捐給「平民安葬專戶」做公益（圖／台南市政府提供）
▲台南市民政局長姜淋煌（中）帶頭將政府普發現金6000元全數捐給「平民安葬專戶」做公益（圖／台南市政府提供）

記者張振興/台南報導

政府普發現金6000元近日陸續入帳，台南市政府民政局姜淋煌局長帶頭將個人普發金額全數捐給「平民安葬專戶」，幫助弱勢朋友完成生命最後的篇章，台南市長辦公室主任徐健麟參事、民政局主管、區長、南瀛農產國際行銷股份有限公司總經理余清永、和築土地開發股份有限公司董事長邱志卿等人拋磚引玉，一同響應樂捐做公益。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民政局局長姜淋煌表示，當弱勢家庭面臨到處理家人的身後事時，往往都是徬惶無助的，還好有來自各界的善心捐款，不管金額多寡都是一份良善的力量，每個人的小愛就能匯聚成為大愛，共同幫助弱勢朋友完成人生最後的旅程，也鼓勵喪者家屬放下哀傷繼續向前。


台南市政府民政局平民安葬於100年4月成立專戶，接受各界企業團體及善心人士的捐款，捐款金額用於補助居住本市之低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者之喪葬費用，截至112年2月底止已有9,420位市民受惠，由於受到人口結構老化及新冠疫情影響，歷年補助申請件數居高不下(108年1145件、109年1340件、110年1279件、111年1284件)，「平民安葬」仍需社會大眾的關注與支持。


平民安葬専戶捐款方式有：信用卡線上刷卡、信用卡定期定額、實體/網路ATM/網路銀行轉帳(金融代號:004臺灣銀行，帳號：009001011724)、銀行/郵局臨櫃匯款(金融代號：0040093，戶名：『臺南市政府民政局平民安葬專戶』，帳號：009045097115)以及現場捐款，捐款資料可上傳國稅局也可索取郵寄紙本收據，作為次年申報綜合所得稅抵稅，詳細捐款資訊歡迎至臺南市殯葬資訊服務網平民安葬專區(https://mort. tainan.gov. tw/Donation/)查詢。

大巨蛋草皮掀爭議！北市府：耐重耐操、可穿釘鞋吸震力佳

空軍臂章超夯！台灣黑熊痛扁黃色小熊　設計者：力挺國軍

全台最美公署變身藏金閣 連假試營運吸3500人參觀

安平飯店推春季料理 在地食材結合西式手法蹦出新滋味

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀