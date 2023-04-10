普發6000 台南市民政局長帶頭捐「平民安葬專戶」助公益

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民政局局長姜淋煌表示，當弱勢家庭面臨到處理家人的身後事時，往往都是徬惶無助的，還好有來自各界的善心捐款，不管金額多寡都是一份良善的力量，每個人的小愛就能匯聚成為大愛，共同幫助弱勢朋友完成人生最後的旅程，也鼓勵喪者家屬放下哀傷繼續向前。
台南市政府民政局平民安葬於100年4月成立專戶，接受各界企業團體及善心人士的捐款，捐款金額用於補助居住本市之低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者之喪葬費用，截至112年2月底止已有9,420位市民受惠，由於受到人口結構老化及新冠疫情影響，歷年補助申請件數居高不下(108年1145件、109年1340件、110年1279件、111年1284件)，「平民安葬」仍需社會大眾的關注與支持。
平民安葬専戶捐款方式有：信用卡線上刷卡、信用卡定期定額、實體/網路ATM/網路銀行轉帳(金融代號:004臺灣銀行，帳號：009001011724)、銀行/郵局臨櫃匯款(金融代號：0040093，戶名：『臺南市政府民政局平民安葬專戶』，帳號：009045097115)以及現場捐款，捐款資料可上傳國稅局也可索取郵寄紙本收據，作為次年申報綜合所得稅抵稅，詳細捐款資訊歡迎至臺南市殯葬資訊服務網平民安葬專區(https://mort. tainan.gov. tw/Donation/)查詢。