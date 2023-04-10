台灣50歲以上國人「隱形殺手」　盛行率高達30%且初期無症狀

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30歲後骨量下降 嚴重恐致命漢基院長陳志輝醫師指出，人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量逐漸下降，而女性停經後因為荷爾蒙減少，骨質流失的速度也會加快；到最後如果導致骨質疏鬆，就容易在日常生活中造成骨折，嚴重影響健康生活品質、甚至死亡。
打造好骨力 有效存骨本為加強社區民眾對於骨質疏鬆的認識及預防，漢基舉辦「打造強健好骨力—骨密檢測及衛教活動」，現場安排專業骨科醫師講解「骨質疏鬆症」的預防與治療，還有活力健康操及提供免費骨質密度與肌力檢測，希望藉由活動的辦理，讓社區民眾能夠有效存骨本、抗骨鬆，給自己一個愛的骨力。
小心骨質疏鬆 定期骨質檢測陳志輝院長提醒民眾，骨質疏鬆是個沉默的疾病，在平常比較不會覺察到它的存在，所以50歲以上男性、停經後婦女，以及長期服用類固醇藥物等高風險的族群，除了要有健康飲食與適度運動外，也要定期進行骨質密度的檢測，追蹤自身的骨骼狀況。
即便是發現有骨質疏鬆情形，只要遵循專業醫師的治療與照護，一樣可以讓骨骼保持在健康的狀態，如果在這方面還有任何的問題，也歡迎到醫院的骨科或內分泌科門診諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57360
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