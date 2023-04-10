男友呂杰陽駁家暴全說了！愛莉莎莎心疼：覺得你不夠果斷

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呂杰陽指出，因為同居的關係，他同情前女友在外沒地方住，有次他想要離開，卻被對方擋在門口，推開後才爆發第一次衝突，從此之後每次吵架都越來越嚴重，女方甚至叫到房東都想報警，即便換個方式提分手，「我有喜歡的女生了，妳還要跟我在一起嗎？」也都無效。
呂杰陽也針對被媒體爆料的事情一一解釋，並強調所有事情都是女生單方面的扭曲，但實際上是雙方都有肢體衝突，一來一往才會有錄音檔的流出，最終在媽媽的介入勸說下，前女友才搬離住處，但媽媽也在影片中無奈表示，自己也被煩到精疲力盡。
呂杰陽坦言，因為前女友的東西還在他家，所以彼此還有聯絡，關係也沒斷乾淨，這讓愛莉莎莎聽完後忍不住表示，「我覺得你好像不夠果斷吧！」此外，呂杰陽更反控對方，入侵他的帳號，監控他的一舉一動，就連什麼時候叫外送都一清二楚，直到朋友告知後，他查了APPLE ID才知道前女友的恐怖行徑。
為了證明沒有愛滋病，影片還秀出呂杰陽的體檢報告，還特別在鏡頭前聯絡歷任女友們，其中還包含曾經結婚3、4年的前妻，最終所有人都保證呂杰陽，不像新聞上那樣有嚴重暴力的傾向，前妻還大方獻上祝福，希望他能好好做自己、相信自己，讓他一度哽咽淚崩。
最後，呂杰陽也對前女友喊話，認為彼此都不應該用這種方式面對，也希望對方能找到屬於自己的幸福，愛莉莎莎也表示，前女友也不是壞人，「一定是真心愛過你，才會做出這種行為。」
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