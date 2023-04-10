張惠妹擋不住小S！下令工作人員「別給她麥克風」

男友呂杰陽駁家暴全說了！愛莉莎莎心疼：覺得你不夠果斷

▲愛莉莎莎（左）男友呂杰陽（右）被前女友指控家暴，決定在影片中還原真相，結果愛莉莎莎直言：「我覺得你好像不夠果斷吧！」（圖／翻攝愛莉莎莎YT）
▲愛莉莎莎（左）男友呂杰陽（右）被前女友指控家暴，決定在影片中還原真相，結果愛莉莎莎直言：「我覺得你好像不夠果斷吧！」（圖／翻攝愛莉莎莎YT）

記者詹鎰睿/綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎，日前傳出與羽球教練呂杰陽熱戀中，沒想到男方又遭到前女友指控家暴，引發一連串風波。對此，愛莉莎莎今（10）日上傳新片，決定讓男友還原一切，而聽完真相後，愛莉莎莎則對男友說，「我覺得你不夠果斷。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛莉莎莎的男友呂杰陽透露，其實這位指控他家暴的前女友，是在3、4年前透過交友軟體認識的，交往半年卻因為經濟上的問題發生爭吵，讓他感到心累，很想提出分手，結果都換來女方的情緒勒索。

呂杰陽指出，因為同居的關係，他同情前女友在外沒地方住，有次他想要離開，卻被對方擋在門口，推開後才爆發第一次衝突，從此之後每次吵架都越來越嚴重，女方甚至叫到房東都想報警，即便換個方式提分手，「我有喜歡的女生了，妳還要跟我在一起嗎？」也都無效。

呂杰陽也針對被媒體爆料的事情一一解釋，並強調所有事情都是女生單方面的扭曲，但實際上是雙方都有肢體衝突，一來一往才會有錄音檔的流出，最終在媽媽的介入勸說下，前女友才搬離住處，但媽媽也在影片中無奈表示，自己也被煩到精疲力盡。

▲愛莉莎莎（左）認為男友呂杰陽（右）不夠果斷，但她也能夠理解男友的處境。（圖／翻攝愛莉莎莎YT）
▲愛莉莎莎（左）認為男友呂杰陽（右）不夠果斷，但她也能夠理解男友的處境。（圖／翻攝愛莉莎莎YT）
呂杰陽坦言，因為前女友的東西還在他家，所以彼此還有聯絡，關係也沒斷乾淨，這讓愛莉莎莎聽完後忍不住表示，「我覺得你好像不夠果斷吧！」此外，呂杰陽更反控對方，入侵他的帳號，監控他的一舉一動，就連什麼時候叫外送都一清二楚，直到朋友告知後，他查了APPLE ID才知道前女友的恐怖行徑。

為了證明沒有愛滋病，影片還秀出呂杰陽的體檢報告，還特別在鏡頭前聯絡歷任女友們，其中還包含曾經結婚3、4年的前妻，最終所有人都保證呂杰陽，不像新聞上那樣有嚴重暴力的傾向，前妻還大方獻上祝福，希望他能好好做自己、相信自己，讓他一度哽咽淚崩。

最後，呂杰陽也對前女友喊話，認為彼此都不應該用這種方式面對，也希望對方能找到屬於自己的幸福，愛莉莎莎也表示，前女友也不是壞人，「一定是真心愛過你，才會做出這種行為。」

▲呂杰陽指出，前女友還會騷擾他朋友、甚至是工作夥伴或廠商，到處去挑撥離間。（圖／翻攝愛莉莎莎YT）
▲呂杰陽指出，前女友還會騷擾他朋友、甚至是工作夥伴或廠商，到處去挑撥離間。（圖／翻攝愛莉莎莎YT）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110


呂杰陽捲感情風波！愛莉莎莎首度發文挺男友：看了很心疼

愛莉莎莎男友被爆「賞舊愛耳光、掐脖」　她：想到會發抖

愛莉莎莎凌晨突送急診曬傷勢照　警告「怕做惡夢不要看」

愛莉莎莎被爆愛上羽球教練　她吐驚人之語：那麼醜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀