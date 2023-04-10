【微聽損專題】音叉檢查＝聽力檢測？　你不知道的聽力檢查專家來解答！

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哪裡可以檢測聽力？ 用音叉檢查就行了？民眾若發現自己有聽力問題，該去哪裡尋求專業協助呢？張憶萍聽力師表示，在台灣，醫院都有聽力檢查設備或配置聽力師，民眾若有聽力問題，可以前往醫療院所耳鼻喉科進行聽力檢查，了解自己的聽力狀況。
不過，聽力檢測項目有很多種，目前也沒有一個檢測項目可以確認出所有的問題，有些人還誤以為用「音叉」檢查聽不聽得見聲音就是聽力檢查，但事實上並非如此。
張憶萍聽力師指出，音叉只有單一音頻，敲音叉的力道又不一，僅能提供很粗略的測試結果，如果想了解聽覺系統的功能，需要好幾個測驗綜合評估，才能做完整的診斷，此外，不同年齡層能配合的項目不同，因此也有不一樣的檢查方式。
聽力檢查怎麼做？ 聽力師告訴你完整流程雖然，大人、孩子聽力檢查方式不同，但聲音傳入耳朵，皆會經過外耳、中耳、內耳進入大腦，聽覺系統檢查也會由外而內一步步進行。張憶萍聽力師提到，第一步，會先用耳視鏡檢查耳道有無阻塞、耳屎或其他問題影響聽力。
接下來會檢查中耳有無積水、中耳炎等情形，影響聲音傳入。如果外耳、中耳會影響聽力的因素都排除了，就會進行「純音聽力檢查」。
「純音聽力檢查」是最常見的行為聽力檢查，能測量到個案每個音頻可聽到最小音量的分貝數，不僅能了解個案有沒有聽力損失，還可了解聽力損失的程度、類型。
張憶萍聽力師表示，在做純音聽力檢查時，需要個案戴上耳機，聽到不同頻率、音量的嗶嗶或嘟嘟聲後，個案要按按鈕或舉手表示聽到聲音，成人或年紀較大的兒童可以配合執行這樣的任務，但4、5歲以下的幼兒就需要以遊戲方式或視覺增強方式進行檢查。
若沒辦法做行為聽力檢測，也有客觀性的「電生理檢查」，最常見的就是「耳聲傳射（OAE）」和「聽性腦幹反應測試（ABR）」。
耳聲傳射是記錄產生自內耳耳蝸毛細胞的聲音，可用來診斷造成聽力損失的部位。聽性腦幹反應測試（ABR），會在孩子頭上或耳後貼電極貼片，並讓孩子戴上耳機播放不同音頻、音量的聲音，檢測是否有聲音刺激後產生的電位反應，並記錄引起電位反應的最小分貝，就是推估得到的聽力。
另外，聽力檢查工具還有「語音聽力檢查」。和純音聽力檢查不同，語音聽力檢查不只測試個案是否可聽到聲音，還可進一步了解個案是否能清楚聽見、辨識不同的語音。
造影檢查、基因檢測 才可查出聽損原因一般民眾做完純音聽力檢查後，若要知道整個聽覺系統的狀況，可能還會安排進行造影檢查，如：核磁共振、斷層掃描等。
張憶萍聽力師表示，純音聽力檢查可以知道個案有無聽損、聽損程度，但無法知道聽損的原因，像有些個案是聽神經細小造成的單側聽力損失，就可做造影檢查發現、診斷。
除此之外，有些個案是基因造成的微聽損，因此在聽覺系統檢查時，也可以做基因篩檢了解自己的聽損是否為基因造成、是哪一種基因導致的聽力損失等。
最後，張憶萍聽力師提醒，聽力不一定會固定不變，有可能會隨著時間而有不同的變化，民眾做完檢查後若有異常，一定要做例行追蹤，每3個月－1年應做1次聽力檢查，了解自己的聽力狀況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57340
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