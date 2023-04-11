被狂問環台軍演　中國外交部：解放軍的說法才最權威準確

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汪文斌聲稱，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人日前已經表示，4月8日至10日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織環台島戰備警巡，舉行聯合利劍演習，是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是公認的國際關係基本準則。
接著又有在場的日本媒體提問，中國能否證實解放軍的有關演習，是對蔡英文同美國國會眾議長麥卡錫會面的反制措施？對此汪文斌則回應，此前已就蔡英文「過境竄美」發表過談話，針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，正如他剛回應《路透社》時所說的那樣，此次環台島戰備警巡和聯合利劍演習，是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。
面對《法新社》記者問道，解放軍在台島周邊舉行演習，中國是否擔心這可能加劇地區安全局勢緊張，以及菲律賓和美國將舉行迄今為止2國間最大規模的軍演，中國對此有何看法？
汪文斌則說，關於第1個問題，台灣問題純屬中國內政，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，希望國際社會充分認清台灣問題的實質，堅定恪守一個中國原則，台獨同台海和平穩定水火不容，要想保持台海和平穩定，就必須堅定反對各種形式的台獨分裂行徑。
至於第2個問題，汪文斌強調，美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。
最後，在回應美國《全國廣播公司》提問，中國此次在台海軍演強度，各界說法不一的問題時，汪文斌則回答：「我建議你與其關注美方或者台灣當局什麼人的什麼說法，還不如多關注一下中國人民解放軍東部戰區新聞發言人的表態，這是最權威、最準確的，我想對大家也是最有幫助的。」
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