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中共環台軍演！柯文哲：北京鼓動「民族主義」卻失控

▲台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，中國政府鼓動民族主義卻失控，被迫回應美方作為。（圖／記者丁上程攝）
▲台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，中國政府鼓動民族主義卻失控，被迫回應美方作為。（圖／記者丁上程攝）

中央社

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）針對中共近期發動環台軍演，台灣民眾黨主席柯文哲今天說，中國政府鼓動民族主義卻失控，被迫回應美方作為。既然中國是世界大國，應該更有自信，不需要以軍事演習擺姿態。

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柯文哲8日率團訪美，紐約是首站。他今天出席哥倫比亞大學東亞研究所活動，與哥大政治學教授黎安友（Andrew Nathan）和曾任美國國務院亞太副助理國務卿、現任哥大國際關係教授的柯慶生（Thomas Christensen）對話，期間回應中央社提問，作上述表示。

總統蔡英文5日在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，中共過去3天發動環台軍演，國防部曾在12小時內偵獲91架次共機擾台，創相關數據公布以來新高。但觀察家認為，中方這次演習強度低於去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後擾亂海空運輸的環台軍演。

柯文哲以「尾巴搖狗」比喻說，中國政府鼓動民族主義時常失控，變成民族主義反過來操縱中國政府。美國行動時，中國本可一笑置之，卻著眼國內民族主義情緒高漲而被迫回應，感覺美國似乎知道如何激怒中國。

他說：「既然中國是世界大國，要對自己有更大自信，不需要以軍事演習擺姿態。」

柯文哲以台灣「需要應付的鄰居」形容中國，並說中國有很強的心理創傷，幾百年來被西方列強欺凌，如今變強國後有如「媳婦熬成婆」，不甘過去所受凌辱而加倍欺負媳婦。

柯文哲回應黎安友問及如何實現兩岸和平時說：「兩岸多多少少還是要溝通，有交流可以減少敵意，最起碼減少誤判和擦槍走火。」

至於如何經營對美關係與強化台灣防衛能力，柯文哲回應柯慶生提問時說，台美價值觀相同，「我們站在美國這邊，沒問題，但不需要因為這樣就對中國惡言相向」。台灣雖然身在民主同盟，應付中國時仍可採取願意交流的態度。

但他話鋒一轉說：「要求兩岸和平，還是要備戰，不可能把國家前途寄託在敵人善意上，因為這太不可靠。要備戰、能戰才能夠不畏戰，台灣國防還是要應付。」

柯文哲以曾任台北市長8年的經驗說，台灣的戰爭準備「相當不夠」。役期雖從4個月恢復為1年，但當兵如果還是在刷油漆、割草，「我看還是沒有用」。

柯文哲在會中以「台灣第三勢力的崛起」簡報介紹台灣政治概況與民眾黨主張，提到90%民眾主張維持現狀，這不僅是台灣唯一選擇，也是不得已的選擇。現階段兩岸不可能統一，台灣即使出現主體性，也因中美對抗與整體國際局勢而無法順利朝獨立邁進，因此統獨是假議題，台灣須優先處理「現在的問題」。

他說：「台灣要統要獨是以後的事，現階段台灣人可以決定自己的事務，也就是台灣自主。在台灣自主的條件下，我們希望盡量減少台海戰爭的危險。」（編輯：韋樞）1120411

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