今日白天暖如夏！週末將變天 颱風最新「生成機率」出爐
中央氣象局指出，本週上班日的天氣較為穩定，各地白天高溫普遍都有攝氏25度以上的水準，南部甚至會出現攝氏30度以上的高溫，整體來說溫暖微熱，早晚稍涼，今（11）日最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的攝氏14.6度，不過太陽升起後各地氣溫回升快速，週三（4/12）和週六（4/15）各有一波東北季風增強並帶來降雨，其中週末的東北季風較為強勢，除了南部平地外，各區皆有降雨機率，菲律賓東方海面熱帶擾動成為颱風機率為10%。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日各地晴朗穩定，白天「暖如夏」、早晚仍微涼，各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏16至29度，中部攝氏16至32度，南部攝氏17至34度，東部攝氏16至31度。明（12）日西半部晴時多雲，東半部水氣略增，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；北台高溫微降，各地仍晝暖夜涼
吳德榮提及，週四和週五（4/13至4/14）受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」，北台高溫將升至攝氏30度、南部則升至攝氏35度左右，早晚仍微涼。週六（4/15）鋒面雨帶掠過，中部以北及東半部有局部陣雨；晚上鋒面遠離，天氣好轉。下週日起至週二（4/16至4/18日）各地恢復晴朗穩定，又是3天白天熱如夏、早晚涼，日夜溫差極大的天氣。
吳德榮補充，本週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，發展成颱風的機率仍維持10%左右。歐、美系集模式模擬熱帶擾動的路徑分布顯示，「不論其是否成颱，皆無侵台疑慮」，路徑上主要是通過菲律賓、進入南海；或在菲律賓附近，向東北大迴轉。