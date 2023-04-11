43歲金泰希曬「仙氣爆棚」凍齡美照！隔3年宣布新戲回歸
43歲「南韓第一美女」金泰希2017年與韓流天王Rain（鄭智薰）結婚，模範夫妻形象深植人心，雖然Rain去年10月一度爆出外遇風波，不過後續也澄清「不是事實」，更堅持喊告捍衛名譽，金泰希當時也在IG曬出看音樂劇的美照，絲毫不受影響。婚後鮮少拍攝新作品的她，9日突然在IG曬出絕美自拍照，凍齡美貌完全看不出已是2寶媽，預告將有新戲《有院子的家》，這也是她睽違3年回歸、時隔半年再度更新IG，讓粉絲們超嗨。
記者郭佩蓉/綜合報導
金泰希9日在IG曬出自拍近照，表示過去很長一段時間都只關注日常生活，接下來很快就會有新作品，所以打算從現在開始經常更新動態，還笑說：「第一次自拍，我很滿意，所以上傳！」只見她將長髮自然放下，臉上妝容乾淨清透、肌膚無暇水嫩，根根分明、又長又翹的睫毛特別吸引目光，氣色狀態絕佳，完全看不出今年已經43歲。
照片曝光後，已有14萬人按讚，粉絲們紛紛留言：「太美了」、「哇，我等好久呀，妳還是好漂亮」、「等Taehee更新貼文很久了，還是這麼漂亮」、「好漂亮」、「請上傳更多美照，我們好想妳」、「依然美麗，期待在新戲再見」、「等不及要在《有院子的家》觀看漂亮的Taehee」、「期待新作品。」
據悉，金泰希睽違3年回歸，將與《黑暗榮耀》女二林智妍共同主演懸疑家庭劇《有院子的家》，戲劇從去年10月開拍，已在今年2月殺青，並預計在今年6月播出。而《有院子的家》改編自同名小說，是部驚悚懸疑家庭劇，讓粉絲們相當期待。