「小青蛇」爬上腿　靜脈曲張「用黏的」找回美腿

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靜脈血回不到心臟 雙腿腫痛出血人體血流從動脈流到周邊器官組織，會從靜脈回流到心臟。下肢靜脈血要克服地心引力向上回流，靠著靜脈瓣膜防止靜脈血向下倒流，維持人體的正常功能。
但若靜脈瓣膜出問題，或者人體長期站立、負重，使得下肢靜脈血回流不暢，在重力壓迫的情況下，下肢靜脈血回流就會不順甚至往下逆流，導致小腿腫脹、痠痛疲累、半夜睡覺時抽筋。當靜脈曲張延伸至腳踝時，容易皮膚發炎色素沉澱、受撞擊大量出血、潰瘍。若伴隨髂靜脈壓迫，甚至會形成嚴重的靜脈血栓。
長期站立負重 女性患者多4倍！日常工作需長期站立和體力勞動人士首當其衝，包括櫃姐、空姐、搬運工等職業。有家族遺傳史或孕婦也需注意。尤其女性因工作型態、懷孕負重、腿部肌肉較少等因素，靜脈曲張機率高達男性4倍。
想要預防靜脈曲張，可穿著2級醫療彈性襪，或是進行腿部重訓，增加肌肉量有助於減輕狀況。
血管撐大、血液倒流 3級應就醫醫師提醒，靜脈曲張共分為6級，若檢查已達3級以上，出現痠、脹、累症狀，應及早就醫治療。3級輕度者可先穿彈性襪3至6個月後觀察狀況，若是3級重度者血管撐大、血液倒流時間超過正常標準，需進一步接受手術治療。
目前有多種手術治療方式，傳統手術有健保給付，但須抽掉整條隱靜脈，破壞較大，且清空血管後的「隧道」容易積血或淋巴液；雷射手術熱燒灼時會有痛感，須繞著整條血管施打麻醉，要挨許多針，另有發生深部靜脈血栓的潛在風險。
李紹榕醫師說明，「靜脈膠水閉合手術」原理是使用「靜脈膠」將整條靜脈血管凝固，閉合率達95%以上，沒有熱能與痛感，損害性小，且術後不需穿著壓力襪，隔日即可正常走動甚至搭飛機，適合60歲以上怕打麻醉、開刀後須馬上出國，或不方便穿壓力襪的民眾。另須注意，膠水會永久存在體內，部份人容易有發炎反應，術後需服用短期消炎止痛藥。
曾有一位中老年媽媽，腳部長年出現不明傷口、出血潰爛，10年來一直治不好。經過雷射手術後復發，後來發現她不僅有靜脈曲張，還有髂靜脈壓迫，進一步以氣球擴張術放置靜脈支架，終於「擺平」腫脹的雙腿問題；另有6旬退休族苦於靜脈曲張，進行靜脈膠水閉合手術後，隔天就滿意的趴趴走，繼續退休後投資的快意人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57401
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