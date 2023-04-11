報稅季來了！年度健保費繳多少？4管道幫你查

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應財政部推動綜合所得稅列舉扣除資料單據電子化作業，5月報稅期間，民眾透過綜合所得稅電子結算申報軟體，或至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡，即可輕鬆查詢111年度健保費含補充保費資料，並進行網路報稅，免檢附繳費單據。
健保署表示，111年度健保費含補充保費繳納明細，除了可以透過前述管道查詢，也可向投保的公司行號或所屬職業工會如漁會、農會或就原扣繳補充保險費的扣費單位查詢申請。
健保署也分享，即日起就可利用下列管道查詢及列印：
1.健保署全球資訊網：點選「網路櫃檯」>「承保網路櫃檯」>「一般民眾」>「個人健保資料網路服務作業」項下，以自然人憑證或完成註冊的健保卡登入後，即可於「各類證明申請及列印作業」>「保費繳納證明(年度報稅)線上列印作業」申請列印。
2.健保快易通APP：點選「健保櫃檯」>「投保證明」>「保費繳納證明」項下，可申請寄送健保費繳納證明至指定的電子郵件信箱。
3.加保的鄉（鎮、市、區）公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室：攜帶個人身分證正本查詢列印。
4.統一超商多媒體資訊工作站：使用自然人憑證登入後即可列印，惟需自付每頁3元的列印費。
民眾如果對上述查詢方式有所疑義，可撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，手機請改撥（02）4128-678洽詢。