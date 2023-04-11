共軍環台軍演結束 共機54架越海峽中線、闖防空識別區
中共東部戰區昨日宣告，共軍環台軍演「圓滿完成」。國防部今（11）日表示，迄上午6點止，偵獲共機91架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域54架次)、共艦12艘次（目前尚有8艘持續在台灣周邊海域活動）。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
記者呂炯昌／台北報導
根據國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域活動資訊，共軍TB-001無人機1架次、Su-30戰機8架次、殲-10戰機10架次、殲-11架2架次、殲-16戰機10架次、BZK-005無人機1架次、空警200預警機1架次、運-8反潛機1架次、轟-6轟炸機2架次、運-8遠干機1架次、空警500預警機1架次、運油20空中加油機1架次、殲-15戰機15架次。
針對共軍一連3天進行大規模環台軍演，立法院朝野黨團今日發出共同聲明，指出中國以總統蔡英文出訪與過境美國為藉口，在台周邊進行大規模軍演，破壞兩岸現狀，造成區域緊張情勢升高，嚴重破壞國際秩序，立法院代表台灣2300萬人向中國表達嚴正譴責與抗議，並要求中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇，並呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。