林俊傑出道20年曝1喜訊！喊「3年看開很多」：想找回快樂
金曲歌王林俊傑（JJ）近期在世界各地舉行巡迴演唱會，昨（10）日迎來出道20週年，他宣布將推出第15張新專輯《重拾_快樂 Happily, Painfully After》，以「找回快樂」為主軸，期望能找回初心，預計4/21正式全面數位發行，讓歌迷們都十分興奮。
記者賴禹妡/台北報導
林俊傑趁著疫情3年時間靜下來沉澱、思索，他表示這些時光教會了他，無論再多開心還是難過，都不會影響這個世界的運轉，「我因此看開了很多，要認識自己所在的世界，而不是只待在自己的世界」。
而林俊傑對快樂的定義也產生變化，他認為自己現在還在感受、尋找快樂，目前尚未有理想答案，但希望這張專輯能帶大家回到最純粹的時刻，專輯名稱裡「重拾＿快樂」中的留白，也意味著林俊傑還在找尋的過程。
而此次專輯視覺邀請到藝術家James Jean量身打造，封面象徵著在人生旅途中，時間和生命在循環中流動，兩者隱隱相互牽絆，封面上的角色看似是兩個獨立的個體，實際上卻是同一個人，左邊的英雄人物手持占卜棒，正在尋找沿途的珍珠，右邊的英雄人物則是滿懷抱負飛向天空，背包裡還裝有滿滿寶物，兩者都被同一張紗布蒙住眼睛，防止他們能預知未來，而前方道路看似曲折崎嶇，出口卻冥冥中已注定。