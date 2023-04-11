皮膚癢、刺痛、甚至掉髮？改善脂漏性皮膚炎，日常保養很重要！

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什麼是脂漏性皮膚炎？羅陽醫師表示，脂漏性皮膚炎是一種發炎性皮膚疾病，患者容易出現油膩、脫屑、發癢、刺痛、掉髮等症狀。常見於小於一歲的嬰幼兒，或青春期後的成年人，30-40歲為高峰期。據統計好發率約3-5%，好發在T字部位、皮脂腺旺盛區域，如額頭、鼻側、下巴、耳後、頭皮、胸口、後背等。
哪些族群容易發作？脂漏性皮膚炎機轉目前尚未明確，不過據觀察皮脂腺旺盛者、以及慢性疾病、開刀住院、營養不良、作息不正常、有退化性疾病等免疫情況不佳者較容易出現。醫師解釋，每個人的頭皮都會有名為皮屑芽孢菌的共生菌，當皮脂腺旺盛、人體免疫力低落時就可能影響到皮膚使得發炎，通常在季節變換時也會顯得更加嚴重，也可能誤會是冬季癢等情況。
哪些情況要趕快就醫？雖說脂漏性皮膚炎是可逆、可治療的，但也是一個反覆性疾病，也就是說誘發因素沒有改善，不論治療與否都有可能反覆的發作。特別提醒，當脫屑或掉髮等症狀明顯、嚴重就應盡早檢查，別再繼續觀察。更不可使用偏方，或是認為清潔不佳而加強清潔，這不論是對何種皮膚疾病都可能使得更嚴重。
脂漏性皮膚炎如何治療？怕藥物有副作用怎麼辦？
一般常見治療方式：羅陽醫師表示，脂漏性皮膚炎的治療，一般可如抗黴菌藥物治療，如含抗黴菌藥物成分洗髮精、口服抗黴菌藥物等。症狀較嚴重者常見考慮使用類固醇類藥膏、泡沫藥劑、洗髮精進行治療。反覆性發作的患者則可使用非類固醇免疫調節劑。一般建議以不同藥物交替進行為佳。
不同藥物交替進行：醫師說明，脂漏性皮膚炎治療藥物可能用久會逐漸失效，且副作用也可能影響治療，例如類固醇就不適合長期使用，若時間長患者雖然可改善脂漏性皮膚炎，但容易毛囊發炎、擴張、長痘痘、皮膚變薄、受損、發胖等。因此治療上通常建議不同藥物交替進行，如低劑量類固醇搭配抗黴菌藥物治療。療程會視個人狀況，免疫不佳者通常可能較久，一般人會較快。
他脂漏性皮膚炎治療２周改善，醫：早治療就不用走冤枉路了。
羅陽醫師也分享，日前就曾遇過一位男性患者，據了解，患者在青春期就發現兩側鼻翼會掉屑，20歲後發現更明顯嚴重，特別是季節變換時，常被親友關心是否清潔不佳、不注重衛生，人際關係也因此產生壓力，後來又自行以偏方試圖改善、消極治療，導致掉髮、皮膚症狀更嚴重。
前往檢查治療時原本也不抱希望，只期望能改善症狀。不過經口服抗黴菌藥物治療及低劑量類固醇治療，在兩周後就有大幅改善。其實案例若能早點接受治療，也不必走這麼遠的冤枉路。
改善脂漏性皮膚炎別只治療，良好生活、維持免疫也很重要！
日常注意：羅陽醫師也表示，脂漏性皮膚炎雖經檢查治療普遍可獲得明顯改善，不過也不能單靠治療，日常保養也很重要。建議平時注意保持通風、清爽涼快，避免皮膚悶熱、潮濕、油膩。並且維持營養均衡、作息正常，以維持免疫力，防止免疫低下誘發脂漏性皮膚炎。
清潔注意：清潔方面應適度，不宜多也不宜少，頭皮清潔建議約一天一次到兩天一次，多洗可能破壞角質層，更容易乾燥、脫屑，太久沒洗則會太油膩也不佳。臉部清潔則因為約6成民眾皮膚是油性肌膚和乾性肌膚混合，較難有一定準則，普遍建議一天洗約1-2次。
防範脂漏性皮膚炎：了解脂漏性皮膚炎症狀，必要時進早檢查並及早治療，日常也注意生活習慣，避免反覆發作，如此一來更有助防範脂漏性皮膚炎侵擾。
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