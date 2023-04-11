常常耳鳴可能是鼻竇炎作祟？醫：９成患者可檢查到瘜肉等問題

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（圖解說明：耳鳴患者之電腦斷層檢查，呈現上頜竇炎、篩竇炎或蝶竇炎。）
找不出耳鳴原因？鼻竇炎可能是其中元兇！
上呼吸道黏膜一起腫脹，引起中耳負壓
上呼吸道黏膜彼此聯合成一體，包括氣管、口腔、咽喉、鼻竇、鼻腔、耳咽管、中耳腔及顳骨竇，若生病，會一起生病，若發炎，也會一起發炎，但會聚焦於某個部位，病症特別嚴重，其它的較輕微，故有句醫學名言「一個疾病會影響整個呼吸道（one airway, one disease）」。鼻竇因感染而發炎，或接觸過敏原而過敏，興起免疫反應，會一同影響鼻咽、耳咽管及中耳腔，黏膜腫脹，耳咽管狹窄封閉，中耳腔成密閉空間，裡面氧氣被黏膜吸光，形生負壓，拉扯耳膜、聽小骨及內耳圓窗，出現傳導性聽障，產生代償性耳鳴。
刺激耳咽管開口肌肉群，引起肌陣攣
鼻涕不斷地經由鼻竇口排至鼻腔，流到鼻咽，刺激控制耳咽管開口的肌肉群，包括提顎張肌、顎環張肌或耳咽管咽肌，發生陣攣，耳咽管開開關關，改變中耳壓力，拉扯耳膜及聽小骨，患者會聽見一陣陣「啵、啵、啵」聲響，很像有人在耳邊放鞭炮或搓泡棉。
經由三叉神經丘腦神經路徑，干擾外側蹄系
發生在上額竇炎、篩竇炎或蝶竇炎，發炎刺激黏膜下的三叉神經受器，大量感覺訊息經由三叉神經眼分支，傳進顱底三叉神經節，進入腦幹，接著三叉神經丘腦神經路徑向上傳遞，在通過內側蹄系時，干擾外側蹄系內的聽覺神經路徑，引起聽覺錯覺，出現耳鳴。
誘發偏頭痛，干擾耳蝸神經核
發生在上頜竇炎，發炎刺激黏膜下的三叉神經末梢，促使三叉神經釋放出降血鈣素基因相關胜肽激素（CGRP），或者間接經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛，腦幹出現神經元電位波動，向上通過耳蝸神經核時，出現耳鳴。
常耳鳴可先檢查有無鼻竇炎！治療可從藥物開始！
治療鼻竇炎，一開始會建議口服抗組織胺、副腎皮質素及抗生素，必要時會以靜脈注射為主，目的在於快速消除鼻竇內的發炎及感染，解除壓迫，減輕疼痛。局部遠紅外線照射、低能量雷射或鼻腔沖洗等物理性治療，也會有效。
若保守治療三個月後，效果不彰，就只能接受鼻竇沖洗術（門診手術）或功能性鼻竇內視鏡手術（住院手術），直接清除病態組織，打開洞口，改善鼻腔及鼻竇的通氣。在治療期間，應規則飲水及運動，可稀釋鼻涕，利於排出鼻竇，避免黏在鼻腔或鼻咽。
（圖解說明：陳建志醫師正在診療耳鳴患者，檢查鼻腔。）
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