反覆性流產可能是免疫異常 可嘗試減敏治療找回「生機」

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師蕭存雯表示，連續2次流產就可稱為反覆性流產，統計約2%的育齡夫婦苦惱於反覆性流產，其中一半原因如先天性血栓疾病、抗磷脂抗體症候群、解剖構造異常、甲狀腺功能異常和內分泌失調等，但仍有50%的夫婦受苦於不明原因的反覆性流產。
蕭存雯指出，免疫學研究對反覆性流產的治療很重要，根據歐洲生殖醫學會和德國、奧地利、瑞士3國婦產科學會的治療指引，建議女性進行一系列的檢查，包括抗磷脂抗體症候群、甲狀腺機能及相關抗體和完整的子宮腔構造評估。此外，考慮進一步的免疫學檢查還包括人類白血球抗原(Human leukocyte antibody, HLA)、抗核抗體(Antinuclear antibody，ANA)和慢性子宮內膜炎(Chronic endometritis)檢查，以了解反覆性流產的原因，找到治療方法的線索。
蕭存雯說明，由於胎兒一半的組成是來自父方，為避免排斥反應，母體在胚胎著床及懷孕期間會產生免疫容受性，形成幫助母體容忍帶有父源抗原的胎兒安全的在媽媽子宮內生長發育。然而部分患有反覆性流產的夫婦，因為身體裡的人類白血球抗原抗原相似性太高，反而無法啟動媽媽身體的免疫調節反應。因此，若有反覆性流產的病人，可考慮雙方一起做「免疫學檢查」，確認是否為免疫機能異常而造成，並考慮接受減敏治療。治療過程是將男性血液中的淋巴球分離出來，分次打到媽媽的皮下組織，逐步促進母體產生阻隔性因子，以適當引發免疫調節反應，避免因異體免疫功能異常的反覆性流產，藉此增加活產機率。根據奇美醫院據2010年至2021年統計，受免疫學檢測之反覆性流產夫婦接受減敏治療有近6成順利產下健康的嬰兒。
蕭存雯指出，反覆性流產或是不孕不全然是年齡問題，年輕女性也有可能遇到，建議若有此方面的困擾，應及早積極治療找出問題點，開心備孕。