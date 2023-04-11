肩頸疼痛20年！想到躺下來睡覺就怕　1再生療法解痛

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脊椎盤退化+纖維環受損 確認疼痛病根在椎間盤臺中慈濟醫院疼痛科主任唐宗詠藉由核磁共振確認，脊椎盤輕微退化及纖維環受損，診斷性注射確認疼痛病根在椎間盤，與病人討論後決定注射有利受傷組織癒合的羊膜基質生長因子。婦人回診表示，疼痛已徹底解決；治療前每次醒來都還有痛覺，治療後即使工作累有點痠，睡覺起床就好了。
肩頸疼痛保守治療無效 病因恐在深層處唐宗詠主任指出，婦人疼痛位置在背部膏肓，病人多半會去「喬一喬」。如果疼痛病因在表淺部位肌肉，復健、按摩或熱敷通常會有效，但若疼痛一直發生，或保守治療效果不佳，就很可能是身體更深層處出現問題。
再生注射療法 修復組織肩頸疼痛的一大主因就是頸椎。再生注射療法讓疼痛結構新陳代謝變好，疼痛就能改善很多，長遠來講，還能進一步減少椎間盤退化或變形壓迫神經的機會。
唐宗詠主任進一步說明，再生注射療法是影像導引疼痛介入治療的一種，很多保守治療無效的疼痛，可以透過介入治療嘗試解決。醫師評估找出造成疼痛的主要病因結構，在適合情況下透過注射達到修復組織目的。
強化肩胛骨肌力 維持頸椎健康唐宗詠主任強調，椎間盤疼痛其實是椎間盤早期病變要開始的狀態，疼痛原因幾乎來自「肌肉對脊椎的支撐不夠」。頸椎容易疼痛的病人應透過正確夾背動作強化肩胛骨肌力，加強穩定度才能維持頸椎健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57377
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