衛福部設藥品供應通報處理中心　業者未通報最重恐罰30萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
藥品供應通報處理中心由衛福部部長薛瑞元擔任召集人，衛福部次長擔任副召集人，採專人專責及跨司署合作，其中，包含食品藥物管理署、中醫藥司、醫事司、中央健康保險署、國民健康署及疾病管制署等六個單位，橫向各單位的串聯及溝通將更為緊密且無礙。
藥品供應通報處理中心涵蓋西藥、中藥、罕見疾病藥品、兒童困難取得藥品、公費疫苗及傳染病用藥等供應，並整合五類用藥平台，包括食藥署「西藥供應資訊平台」、中醫藥司「中藥供應資訊平台」、醫事司「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材管理資訊系統」、國民健康署「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」及疾病管制署「公費疫苗及傳染病用藥之供應」，管理各類藥品穩定供應。
針對西藥部分，食藥署長吳秀梅說明，已於3月24日發文請相關公協會轉知會員，並請醫療機構及藥局等，針對目前仍短缺的個別廠牌藥品重新進行通報。另外，請藥品輸入業者至少每月與國外藥品供應商聯繫，確認藥品於6個月內的輸入時程及數量，請國產業者至少每月要確認生產藥品原物料於6個月內的庫存及到貨時程；並皆需妥善評估藥品庫存及國內臨床需求，必要時增加藥品輸入數量或儲備原物料，若6個月內藥品有不足供應之虞時，需儘速至平台通報，食藥署未來將定期公布前兩週通報案件的辦理情形。
針對中藥部分，薛瑞元表示，衛福部中醫藥司已初步建置「中藥供應資訊平台」完竣，並於4月10日函知中醫藥相關團體，將於4月11日至18日進行該平台上線作業，再視上線情形，滾動檢討並調整該平台通報及評估機制。
薛瑞元強調，有問題不要到媒體通報，對媒體放話一點意義都沒有，若有發生藥品短缺，應該實事求是通報。
針對藥品因匯率或成本變動等因素，健保署長石崇良指出，致健保支付價格有不敷成本情事，藥品許可證持有廠商可依，「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第34條及第35條規定，檢附成本分析等資料，向健保署提出重新核價建議，健保署將儘速於3個月內重新核價。
吳秀梅提醒，業者每月都要確認6個月內藥品原物料庫存與輸入到貨，若業者未通報，屬於緊急事故或必要藥品，可罰6萬至30萬元。