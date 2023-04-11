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確保安全庫存！農委會建雞蛋滾動倉儲　每年10月先預購

▲委會提到，將建立雞蛋滾動倉儲制度，確保雞蛋安全庫存，並於每年10月評估產能狀況後，預先採購隔年1至5月雞蛋安全庫存量。（圖／記者許若茵攝）
▲委會提到，將建立雞蛋滾動倉儲制度，確保雞蛋安全庫存，並於每年10月評估產能狀況後，預先採購隔年1至5月雞蛋安全庫存量。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

台灣面臨高蛋價、蛋荒雙重衝擊，今（11）日農委會主委陳吉仲親自召開「研商蛋雞產業精進措施專家會議」，會中農委會提到，將建立雞蛋滾動倉儲制度，確保雞蛋安全庫存，並於每年10月評估產能狀況後，預先採購隔年1至5月雞蛋安全庫存量。

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根據農委會雞蛋產銷資訊平台訊息，目前蛋雞生產共3110萬隻，每週洗選場進貨量3563萬顆、噴印量1593萬顆，國內每日產蛋量約為11萬1500箱，產地價每台斤45.5元。

今陳吉仲親自召開「研商蛋雞產業精進措施專家會議」，邀集相關專家學者、產業界共同研商。動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬簡報說明，根據農委會111年第3季畜禽調查統計，目前蛋雞場在養戶數2118場、在養隻數4492萬隻，國內每年進口種雛雞約26萬隻，可供應2200萬隻以上雛雞，112年預定將進口約33萬隻。

徐榮彬坦言，蛋雞產業發展有6大問題，包含產銷調節、蛋雞管理、種禽管理、環保問題、蛋中雞管理、產業結構等，也因此農委會建立雞蛋產銷資訊平台、減免飼料玉米進口5%營業稅、加強調度、改建升級禽舍等方式因應。

另徐榮彬表示，面對國內雞蛋生產不足，穩定產銷秩序，及保障消費者權益，或國內雞蛋生產量過剩，進行產銷調節，照顧蛋農，農委會建立雞蛋滾動倉儲制度，確保雞蛋有1個月安全庫存，建立最高5000萬顆的滾動倉儲措施。

徐榮彬解釋，建立國內雞蛋滾動倉儲制度可優化國內自有蛋源儲備，推動擴大蛋品冷鏈倉儲量能，以提升雞蛋調度能力與蛋品衛生安全品質，在國內雞蛋生產較為充裕，或以國外雞蛋調度國內蛋品為來源，逐步建立國產蛋品庫存量。

徐榮彬也提到，將建立國外生產備援基地，從國外具進口實績來源國採購蛋品，強化進口量能，建立國外雞蛋安全供應體系，且依據111年與112年雞蛋供銷經驗，主要缺蛋時間是為1月至5月，因此將於每年10月底先行評估國內雞蛋產能與庫存狀況，預先訂購下一年1至5月逐月的雞蛋安全庫存量。

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