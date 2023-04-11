MLB／紅襪重砲手腕骨折至少休6周　張育成是受益者之一

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本賽季Duvall僅出賽八場比賽，就打出追平全隊最多的四支全壘打，以及全隊最高的14分打點，加上.455/.514/1.030的打擊三圍，高達1.544的進攻指數是全大聯盟打者最高，可以說目前紅襪排名高居聯盟第九的打擊表現絕對跟他脫不了關係。
把Duvall放進傷兵名單後，紅襪把春訓後段下放到3A的工具人Bobby Dalbec叫上大聯盟，他今年賽季在3A的七場出賽有.261/.357/.522的打擊三圍，在春訓時則有18場出賽以及.235/.305/.510的打擊三圍，敲出兩轟、6分打點，內野四個位置他都有防守經驗，將會再度與張育成競爭球隊工具人的位置，張育成在今年賽季僅有6場出賽、6打席的打擊機會，不過被三振了四次，本季首安還沒出爐。
紅襪隊教頭Alex Cora表示，「我已經跟Kiké談過了，他能防守多個守備位置的特性現在發揮了作用」，根據美國媒體「NBC SPORT」指出，Kiké Hernández、Ramiel Tapia以及Rob Refsnyder應該會平分中外野防區的上場時間，張育成與Dalbec，會在Hernández擔任外野手時，獲得更多游擊區的上場機會。