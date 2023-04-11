今年首例麻疹境外移入案！男赴泰旅遊　返國爆2症狀確診

疾管署說明，衛生單位已初步掌握個案接觸者共36人(含醫療院所接觸者32人)，將監測至4月23日，衛生單位持續進行相關疫調及防治工作；另個案可傳染期間曾於4月3日至4月5日自駕至宜蘭及花蓮旅遊，由當地衛生局進行疫調及接觸者匡列中。
疾管署指出，我國自2020年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情迄今，累計2例麻疹病例，前一例為去(2022)年國內感染病例；2019年累計141例，其中82例為國內感染，59例為境外移入病例，感染國家以越南19例、泰國16例為多。疾管署表示，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施。
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國際疫情部分，全球麻疹報告數自去年起逐漸回升，美洲截至3月疑似病例數達去年同期2倍；歐洲奧地利於1月爆發小規模疫情，現已趨緩；亞洲中、南亞疫情持續，東南亞菲律賓、尼泊爾等國今年疫情驟升，印尼亦有區域疫情傳出；非洲疫情持續嚴峻。WHO建議各國積極落實疫苗接種，提升免疫覆蓋率、加強監測並預作因應準備。
疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，請務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種。此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗；如為自然感染免疫者則不需再施打疫苗；返國如有疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員，戴口罩儘速就醫及告知旅遊史。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。