沒有藉口，就不是不對！ 醫揭「霸凌3要點」：要勇敢說不

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霸凌的定義 傷害三要點衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅指出，霸凌一詞是由英文字(Bullying)的音譯及意譯而來，簡單的講就是反覆的恃強凌弱，造成被霸凌者身體的、或心理的傷害，包括恐懼、羞愧、憂鬱、或憤怒，或是身體的傷害等。
其中霸凌有三個要點，第一、霸凌者與被霸凌者權力的不對等，第二、長期反覆的發生，第三、造成身心的傷害。霸凌可能出現在許多場合，如校園、職場、軍隊等，以型態來說常見的有肢體霸凌、關係霸凌、言語霸凌、以及網路霸凌等。
偏差行為 原因複雜許維堅主任表示，一個人偏差行為的發生原因是複雜的，通常用生物、心理及社會因素來分析，少同理心、衝動、過分自卑或自大，加上成長過程中未能有好的教養，學習到以暴力解決問題、過度自我中心等則容易成為霸凌者；而被霸凌者可能身體瘦弱、太胖、太矮等外觀問題，不善經營人際關係，或者比較白目等而成為霸凌的藉口。
霸凌不是藉口 積極建造友善校園防憾事不管任何藉口，霸凌就是不對的，我們應該積極營造友善校園，教導孩子尊重他人，尤其是養成包容不管身心狀況、外觀、或家庭背景經濟狀況等和我們不同的人；並教導孩子，面對霸凌，不管是被霸凌還是目睹霸凌時，要先保護自己，並尋求朋友、師長、以及家人的協助，一起勇敢向霸凌說不，杜絕校園霸凌事件的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57376
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