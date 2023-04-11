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沒有藉口，就不是不對！ 醫揭「霸凌3要點」：要勇敢說不

沒有藉口，就不是不對！ 醫揭「霸凌3要點」：要勇敢說不
沒有藉口，就不是不對！ 醫揭「霸凌3要點」：要勇敢說不

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】韓劇「黑暗的榮耀」在Netflix蟬聯數週排行榜Top1熱門影集，劇情是以高校霸凌事件為主軸的成人復仇大戲，情節高潮跌起，扣人心弦。不幸的是不久前，在台中發生了高二男學生疑似被師長霸凌，導致自殺身亡的事件，該事件尚在調查中，我們不宜妄下定論，但這種種也突顯出校園霸凌是普遍性的問題值得我們去關注。

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霸凌的定義　傷害三要點

衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅指出，霸凌一詞是由英文字(Bullying)的音譯及意譯而來，簡單的講就是反覆的恃強凌弱，造成被霸凌者身體的、或心理的傷害，包括恐懼、羞愧、憂鬱、或憤怒，或是身體的傷害等。

其中霸凌有三個要點，第一、霸凌者與被霸凌者權力的不對等，第二、長期反覆的發生，第三、造成身心的傷害。霸凌可能出現在許多場合，如校園、職場、軍隊等，以型態來說常見的有肢體霸凌、關係霸凌、言語霸凌、以及網路霸凌等。

偏差行為　原因複雜

許維堅主任表示，一個人偏差行為的發生原因是複雜的，通常用生物、心理及社會因素來分析，少同理心、衝動、過分自卑或自大，加上成長過程中未能有好的教養，學習到以暴力解決問題、過度自我中心等則容易成為霸凌者；而被霸凌者可能身體瘦弱、太胖、太矮等外觀問題，不善經營人際關係，或者比較白目等而成為霸凌的藉口。

霸凌不是藉口　積極建造友善校園防憾事

不管任何藉口，霸凌就是不對的，我們應該積極營造友善校園，教導孩子尊重他人，尤其是養成包容不管身心狀況、外觀、或家庭背景經濟狀況等和我們不同的人；並教導孩子，面對霸凌，不管是被霸凌還是目睹霸凌時，要先保護自己，並尋求朋友、師長、以及家人的協助，一起勇敢向霸凌說不，杜絕校園霸凌事件的發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57376

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