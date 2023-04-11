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被問回應如「hohoGPT」　侯友宜：不能忽略ChatGPT影響力

▲被問回應如「hohoGPT」　侯友宜：不能忽略ChatGPT影響力 （圖／新頭殼）
▲被問回應如「hohoGPT」　侯友宜：不能忽略ChatGPT影響力 （圖／新頭殼）

Newtalk新聞

被國民黨內視為2024總統熱門人選的新北市長侯友宜，面對媒體時固定罐頭回覆作答模式，遭網友揶揄是「hohoGPT」，綠營也紛紛調侃。侯友宜今(11)日上午被問及自己的回應宛如「ChatGPT」的機器人式發言，侯友宜持續一貫回答，「這個ChatGPT我們不能忽略他的影響力...」。

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侯友宜被國民黨視為熱門總統人選，不過其兩岸政策與論述至今仍未有明確回應，民進黨立委林俊憲昨日透過臉書指出，這幾個月來看了這麼多「hohoGPT」的回覆，他發現侯友宜的話術有一個特點，別人明明是問他問題、要他的答案，他卻喜歡把一大群人都扯進來，問他個人的兩岸主張，就回答什麼國人共同心願；問他個人的進路，就說什麼新北市是大城市要一起努力，讓林俊憲不禁納悶，「你到底在說什麼啊？」

侯友宜今早接受媒體聯訪，被問及民進黨認為這幾個月他的回覆跟發言就像是「hohoGPT」的機器人式發言，還說侯就是韓國瑜的降級版，侯友宜回應，「其實打造ChatGPT的奧特曼執行長說過，這個ChatGPT我們不能忽略他的影響力，尤其在勞動力、選舉散播假訊息，我們最要提醒的就是政府要預防，小心被有心人用這個技術來詐騙或是來做不法行為。」

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