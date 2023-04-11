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響應「讓i發聲」　咖啡車巡迴全台讓疾病平權取代偏見

響應「讓i發聲」　咖啡車巡迴全台讓疾病平權取代偏見
響應「讓i發聲」　咖啡車巡迴全台讓疾病平權取代偏見

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】疫情解封後第一個「國際醫師節」，台灣愛滋病學會攜手台灣愛滋病護理學會，透過旗下概念品牌「讓i發聲」，為醫護打造「U café」應援咖啡車，獲得全台16間院所正面響應。「U Café咖啡車」巡迴全台765.6公里，前往該16間響應院所，沖泡咖啡請醫護人員品嚐。

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愛滋病患就醫　減少歧視狀況

彰基感染科主治醫師劉元孟表示，愛滋病患者在就醫時，如果受到歧視和不當對待，這種情況不僅傷害患者的自尊心，也會影響他們對醫療機構的信任度和治療效果。因此，彰基針對這個問題，積極推動相關措施，減少愛滋病患者在就醫時的歧視情況。

愛滋病患隱私　需被平等對待　

劉元孟醫師進一步表示，曾經有愛滋患者有手術的需求，但被其他醫院拒絕手術，經由轉介到彰基手術而成功恢復了健康。彰基婦產科為友善科別，不曾發生拒絕接生事宜，並主動協助外縣市的個案到院生產，愛滋媽媽於產後，小兒感染科立刻接手照顧新生兒，與藥師一同協助，開立預防性藥物予新生兒服用，並配合疾病管制署政策，追蹤疑似愛滋寶寶抽血追蹤，陰性後排除感染。

在醫療過程中，醫護人員尊重患者的隱私，嚴格保密患者的病歷和醫療資料，不在未經患者同意的情況下，透露其病情和治療情況，且衛教諮商皆有獨立隱私空間。

緩解愛滋恐懼　減少就醫障礙

劉元孟強調，醫院應該對所有患者實行平等對待的原則，不因為患者的性取向、健康狀況等因素而歧視患者；醫院應該在對愛滋病患者進行診療和護理時，嚴格遵循專業標準，不得有任何歧視或侵犯患者權益的行為；醫院應該保護愛滋病患者的隱私權；醫院應該建立健全的機制，保障愛滋病患者的醫療記錄和個人信息不被外泄或濫用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57384

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