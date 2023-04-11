中共軍演製造緊張　學者：對美表態對內穩習政權

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對於這次中共軍演規模較去年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後圍台軍演有所「節制」，國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，顯然華府在這次「蔡麥會」做了不少斡旋，降低對於北京的刺激，算是釋出一種善意。
揭仲接受中央社採訪表示，原本蔡總統在雷根圖書館演說的規劃，卻未發生；她在會後也沒有接受媒體提問，顯然高階政治人物在美活動公開化、正常化仍有段距離。推估這是華府做了斡旋調整，讓蔡英文這趟過境仍符合過往個案。
他說，這樣的作法是為了降低對於北京的刺激、釋出善意；中共仍必須透過軍演行動去達到對台嚇阻、對外表態、對內穩定等目的，動作要讓外界「有感」，不過沒有必要讓軍演規模達到或超過去年8月軍演。
揭仲指出，中共軍演最大目的是嚇阻，阻止華府、台灣持續提升軍事交流，華府、北京經常提到中美關係「護欄」，中共維持區域緊張態勢，在某些事件發生時又會明顯拉高。這是為了讓北京知道，「如果在台灣問題上，沒有重視北京看法，永遠不可能建立護欄」。
他強調，中共軍演除了對外表態，對內也是為了安撫民族主義、鷹派情緒，儘管最高領導人習近平集中權力於一身，倘若內部情緒不滿到一定程度，仍會對習政權決策自由度構成影響。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社，這波中共軍演規模較去年8月來得收斂，主因是為了避免對於海運、空運等運輸交通造成影響；另外去年8月軍演正值中共20大會議召開前，對外政治表現也會特別強硬。
他強調，中共航艦對於台灣實質威脅相對有限，國造潛艦今年一定會下水，可以在東部外海深水區藏匿伏擊，對於外來軍事威脅達到反制效果。
蘇紫雲表示，中共透過軍演塑造一個外交制約反應，只要台灣有重大外交活動，必然會以製造區域緊張表達不滿，這樣的作法只會愈加證明「中國威脅論」，促使其他國家採取警戒態度。這對北京其實不利，政治軍事威嚇恐使外資信心降低、科技貿易圍堵加大，經濟低迷情形難以挽回。（編輯：邱國強）1120411