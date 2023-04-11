華為還在！大秀黑科技　WATCH Buds首創「手錶耳機2合1」

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將智慧錶和無線耳機重構整合，具備小牛皮錶帶，業界首創彈蓋磁吸設計，將耳機和手錶融為一體，耳機隨錶攜帶，單支淨重約4克，耳機不分左右皆可自由佩戴。耳機具備降噪，開啟主動降噪後可削弱環境噪音，另有透傳模式，讓使用者聽音樂也聽到周圍聲音。採用骨傳導傳感器、雙麥克風和深度神經網絡通話降噪演算法，能識別並增強說話者的聲音，抑制環境噪音。
手錶的功能部分，提供專業健康檢測，全新升級TruSleep 3.0睡眠監測更準確，也支援連續心率監測、血氧檢測。配華為運動健康app，能為使用者量身訂製跑步計劃，更支援腳踏車、跳繩、橢圓機等多種非涉水專業運動模式。同步接收電話和訊息。共推出卡其色、黑色，售價14,990元。
📍WATCH GT Cyber首創可換錶殼智慧錶
首創「可換錶殼」的智慧手錶，採按壓式快拆設計錶殼，按住錶殼，向下推出智慧機芯，手錶即可輕鬆更換。通過16項軍規標準測試，防水性能，最深可達50米，配備100種以上的運動模式，包含跑步、游泳、登山等專業運動模式，更支援五星精準GPS定位、5ATM防水等，除了運動、健康偵測之外，日常生活的訊息接收也都具備，配備無線充電功能，可使用手機為其進行反向充電。都市先鋒款-曜金黑售價6,990元、運動機能款-幻夜黑／蒼穹灰售價6,490元，另可單買GT Cyber錶殼，售價1,990元。
📍WATCH Ultimate專業智慧錶
全新1.5吋LTPO AMOLED螢幕，緊密貼合藍寶石玻璃鏡面，為全球首款採用超堅固非晶鋯合金打造的智慧手錶，與不銹鋼錶殼相比強度高4.5倍、硬度高2.5倍、重量輕17.4%，內含16道精密防水結構，獨創微米級過濾層和全新防水透氣膜，帶來優越的防水密封性能。提供100米潛水級防水提供專業的數據記錄、潛水算法和潛水指導。
主打專業的頂級用戶，提供戶外運動電量管理、戶外探險沿途導引、精準運動記錄、首創懸停計時器、獨有的靈活閉氣訓練，續航力可達14天，加入20種以上專業運動模式及100種以上基礎運動模式，滿足不同戶外運動需求。WATCH Ultimate共推出兩種顏色，馳騁黑售價22,990元，縱橫銀售價25,990元。
📍FreeBuds 5半入耳式耳機
以水滴為設計發想靈感，圓潤精巧充電盒，經過上萬次人體工學仿真測試，耳機能更好貼合耳部輪廓；結合半入耳式的透氣性，佩戴時更通透舒適。全新升級的動圈搭載了超強磁感應力的雙磁路架構和聲壓Turbo技術，低頻靈敏度較上一代提升30%，低頻下潛至16 Hz。技術大幅增加空氣流通量，减少振膜振動時受到的阻礙，支援L2HC和LDAC™雙高解析音，傳輸率最高達990 kbps；支援96 kHz／24 bit音頻的無損傳輸，還原豐富聲音細節。半入耳式舒適降噪，在舒適狀態也能降噪。搭配充電盒總聆聽達30小時。支援手勢觸控，售價4,990元。
華為這波穿戴商品預計4/14開賣，消費者於首購期間，4/30前購買穿戴新品，可享加500多一件優惠，購買WATCH Ultimate，加購500元，可獲FreeBuds Pro 2星河藍（原價5,990元）。購買WATCH Buds，加購500元，可獲WATCH FIT 2幻夜黑（原價4,990元）。購買WATCH GT Cyber，加購500元，可獲FreeBuds 5i星際黑（原價2,490元）。