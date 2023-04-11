印尼高中校長參訪團　來台討論僑生事宜

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呂元榮表示，台灣推動僑生政策已經超過70年，培育許多優秀的僑生人才，而印尼蘇北地區一直都是重要的生源地區。他相信教育會翻轉人生，而台灣擁有優質的高等教育環境與友善的人文內涵，他鼓勵海外華裔子弟選擇回臺升學，接受高等教育，勇敢逐夢。
呂元榮指出，海外僑界子弟來台升學除了可選擇就讀一般大學，亦可選讀技職教育的3+4產攜專班或「四年制產學合作學士班」、二年制海青班，學習技術。此外，僑委會非常關心僑生的身心發展，除了在學輔導外，亦規劃優渥的獎學金、工讀跟學習扶助金給符合規定的優秀僑生，幫助僑生安心就學。僑生在台灣完成學習取得正式的學位後，更可透過評點制申請留台工作，歡迎僑生留在台灣深耕發展，許自己一個成功的未來。
黃秦祥表示，多年前他以僑生的身分回台升學，他深知僑委會對僑生的幫助甚大，包括補助清寒獎助學金等，讓僑生在升學過程中安心求學。本次回臺參訪，成員們都實地了解，親身體驗台灣優質教育，之後也會把資訊帶回印尼鼓勵更多的印尼華裔子弟到台灣升學。
意見交流期間，與會貴賓除表示，經實地來台灣參訪後，對台灣高等教育及技職教育印象極為深刻良好，未來將會向印尼學子大力宣傳，並提出倡議推動印尼地區學習華語文風氣、華語文師資培訓、清寒獎助學金等議題，呂元榮一一回應，雙方交流熱絡。當天與會來賓包括印尼蘇北留台同學會會長黃秦祥、榮譽會長高德材、中華民國印尼歸僑協會理事長李惠英、副理事長李生元、名譽理事長張忠春、台灣印尼僑生聯誼會會長吳貞霏、印尼在台大專校友會秘書長金翠萍、Wellington Intelligence 學校董事長關民森、Methodist學校董事長林義盛、Methodist Tanjung Morawa校長丘莉萱等團員。