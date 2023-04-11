30歲女加入國軍每天被鬼壓床 神棍「一路哄騙」襲胸得逞
台灣社會詐騙事件層出不窮，從神棍騙財騙色，到假冒檢警各種手法讓民眾防不勝防，由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》節目，邀請資深媒體人許聖梅、三峽警局副分局長林子翔、心理分析專家邱文仁及徐人和律師，一同分享台灣社會真實案例。其中許聖梅就分享一位30歲的女生，加入國軍後每天被鬼壓床，相信一位神棍後，竟然被對方襲胸得逞。
記者侯家瑜/綜合報導
許聖梅描述家中從事古董買賣的30歲女網友，從小因敏感體質無法好好入睡，藉著報考志願役加入國軍行列，原以為軍中陽氣重能有所改善，沒想到在部隊中，天天被鬼壓床，不堪其擾的她，在論壇靈異版分享親身經驗，引來一位自稱「陳老師」主動聯繫，對方表示：「因為妳家買賣古董，加上軍中多冤魂，身體濁氣重必須進行調氣。」女網友半信半疑地與男友前去，卻被神棍告知「神明不喜歡妳男友」，之後女網友隻身前往，神棍以「我們有未完成的前世孽緣」，對女網友從背後襲胸，還要她當自己的小三，渾渾噩噩被神棍洗腦的女網友，再度上靈異版提問「陳老師的調氣方式」，沒想到陳老師的招式被許多網友揭穿，並且有人指出這名陳老師本業是外送員，根本是招搖撞騙的神棍，女網友才恍然大悟，隨後就後提出告訴。
三峽警局副分局長林子翔，也分享「基隆何姓神棍對未成年少女強制性交」，何姓神棍對未滿14歲的少女恐嚇「不出三日必有死劫」，要少女到他的神壇祭改，在神壇故弄玄虛的氛圍下，讓少女落入圈套，最後被神棍性侵得逞，在少女家人察覺有異後報警處理，林副局長表示：「這名神棍到庭後竟然辯稱雙方是合意性交，法官並不採信，且少女未滿14歲，最後何姓神棍被判處7年6個月的重刑。」林子翔副局長提醒觀眾，神棍通常有一套SOP，首先將被害人叫到宮廟，在昏暗的燈光環境下，輔以摸骨灌氣等手勢，以失眠、消化不良等常見症狀，讓被害人感覺彷彿被說中了，一步步栽到陷阱中。
近年來除了神棍詐騙，最常見的是直播主騙財、假冒檢警機關詐騙民眾，林子翔副局長再度提醒觀眾：「只要跟錢有關係，必須存疑及求證，有了上述2個原則，便能減少被詐騙的機率。」