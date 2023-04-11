憂雞蛋專案進口變常態　農委會邀專家共議7大改革

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陳吉仲表示，長期這樣下去，國產雞蛋若一直都不足，專案恐怕變成正常化，國內蛋雞產業就會遭受影響；因此這段時間還有很多工作要做，不要讓專案進口雞蛋補充缺口變成常態化。
會議歷經3個半小時之久，學者、專家、產業代表及農委會相關局處等認為，國內這次缺蛋顯示氣候變遷加劇，傳統產業未革新軟硬體、禽流感防治等都有待加強。
陳吉仲做出7點決議，首先是「禽流感防治要更精進」。對於有學者質疑，國內禽流感的通報數據未呈現事實；中興大學名譽教授許振忠指出，老、中、青混養，不利防疫，加上老母雞多，開放式雞舍溫度變化大等，都影響雞隻健康，讓產蛋率下滑，造成產量不足。陳吉仲說，疫情調查要更精進，蛋箱及人車進出的消毒都要落實到位。
對於有學者指出有化製車沒落實密閉規定，農委會畜牧處處長張經緯說，規定必須密閉，將做處理；同時會在屠宰場請獸醫師調查，若有確診雞隻回溯雞場沒通報就要處罰，最重是撲殺不給予補償。
其次，傳統開放式禽社改建政策將朝常態化推動，不僅在這次疫後預算的3年期計畫（截至2024年）期間推動。農委會統計，4月起開放遞件申請改建補助，各縣市回報有意願申請補助的有15場，包含宜蘭、屏東、彰化、雲林、嘉義等地。
第三，漸進式提高洗選雞蛋比例。目前約半數國產雞蛋為洗選雞蛋，除原規定要使用洗選蛋的校園、國軍、超商、超市、量販店、網購等6大通路，農委會要將早餐店等餐飲、烘焙業都納入，逐步朝向100%洗選，以杜絕病菌傳播。並研議採納學者建議，補助小農共組合作社自設洗選場。
第四，3年內要讓全國禽舍雞糞全面處理。陳吉仲說，約計200多萬公噸，其中部分已落實循環再利用，要導入讓化肥廠以有機資材收購。
第五，常態性以冷鏈滾動方式庫存雞蛋，避免入冬後出現雞蛋供應缺口，預計要確保1個月安全庫存量，建立最高5000萬顆、約25萬箱的倉儲量，以因應每年1到5月的供應量穩定。
第六，為讓傳統開放式禽舍改建政策推動順利，將跟地方政府商談簡化申請程序。張經緯說，期望新設畜牧場才須跟公設距離500公尺、跟住家距離300公尺，原地改建不擴建不受此限。第七則是產銷資訊平台資訊將更透明。（編輯：張雅淨）1120411