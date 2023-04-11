華為在台灣沒手機的下一步？官方：將全力進攻2項產品
華為受到中美貿易制裁，大大影響5G手機在海外市場銷量，台灣也超過4年沒有華為新機開賣，近期更是陸續關掉所有的服務中心，僅留下少數幾家品牌店，對此，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海在今(11)日的春季新品發表會上解釋，目前正在品牌重塑的階段，今年台灣產品的佈局會以耳機和穿戴裝置為主。
記者周淑萍/綜合報導
華為在台灣的服務中心從去年開始陸續關閉，實體品牌店目前僅剩台灣三創和高雄夢時代，購買華為產品的民眾難不成要淪為維修孤兒？雍海表示，手機沒有辦法進來台灣的確沒有大量的維修需求，目前台灣市場會以智慧穿戴的智慧錶和耳機為主，而觀察此兩樣商品的維修頻率少，評估之下便決定關閉服務中心。他也提到，雖然沒有服務中心，但消費者依舊可以透過合作夥伴像是聯強、燦坤等進行維修。至於未來會不會重啟新店面？他說：和台灣市場表現有很大的關聯。
此外，雍海提及今年引進台灣的產品會以耳機和智慧手錶為主，原因在於智慧場景的佈局，大多以手機為核心，在手機暫時無法引進台灣的階段，自然會導入市場銷售較好的產品。新品推出的時間點會有兩次，一為上半年的春季發表會，另一場就是下半年的秋季發表會。雖然華為手機在海外市場備受阻礙，但雍海說在大陸表現非常強勁，尤其是以旗艦機最為熱賣，且作業系統具備出海條件，目前會加強海外生態的拓展條件。但台灣為何無法引進4G手機？雍海無奈說：台灣是運營商的市場，需要5G手機系統商才願意引進。
這次一票新品中看到了有一款主打專業運動錶款的WATCH Ultimate，單價直接突破2萬元，售價22,990元起，官方也明確表示用來試水溫，因觀察到市場對於智慧錶的平均單價提升，以去年為例，2000元以下市場下降60%，反觀4000~8000元和萬元以上市場都是增加，看好高單價智慧錶依舊有成長空間，同時觀察自家的高價手錶銷量也都好表現，因此今年大膽引進，試著暸解能否滿足台灣消費族群。