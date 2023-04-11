李毓芬粉專爆買粉？專家揭「91％是假帳號」：可當教科書
女星李毓芬過去推出的單曲〈再見公主〉MV，僅花兩週時間點閱就破億，至今4個月更累積將近1.6億次，引起外界熱議，而近日資安專家陳盈豪分析李毓芬的臉書粉專，發現她其中一篇貼文的留言用戶中，竟有高達91%是假帳號，讓他驚呼：「以後演講或去學校教課，要教FB假帳號，一定拿李毓芬粉專當教科書。」
記者賴禹妡/台北報導
資安專家陳盈豪在臉書發文，他表示使用自行開發的FB駭客網路爬蟲工具，分析李毓芬粉專於今年3月8日發布的貼文，發現607個留言用戶中，裡頭至少有91％假帳號，且偵測假帳號有一堆方式，但他只使用一種，就抓出有555個假帳號。
陳盈豪指出，現在已經是2023年4月，但那91％假帳號中最新一篇貼文都是落在2022年10月30、31日及2022年11月15、16日，他由此推斷：「主要假帳號生產來自兩批日期，每次工廠為假帳號發假的個人貼文，工廠運作約1天多。」
文末陳盈豪也開玩笑地說，若以後去演講或到學校教課，要教FB假帳號，一定會拿李毓芬粉專當教科書，上課前還會要求學生們跟著一起唸「謝謝李毓芬老師提供教材」，讓網友們笑翻喊「是花錢買假流量嗎？」、「會不會是網路行銷公司」、「太厲害了」。而《NOWnews今日新聞》記者已聯繫詢問，但截稿前尚未取得回應。