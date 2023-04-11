女士常喝3合1咖啡提神暴肥10公斤！「內含2成分」營養師搖頭

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嫚嫚指出，一包三合一雖然熱量不高，約60至120大卡，但裡面的成分可能容易對健康及體重造成影響，所以不建議太頻繁飲用。三合一內的奶精成分是加工植物油，在成份表示上經常會用不同字眼呈現，例如植物油粉、氫化棕梠油、氫化椰子油、氫化植物油。而氫化的意思是，把原本含有不飽和脂肪酸的植物油，加工轉變為性質穩定、保存期可延長的飽和脂肪酸，吃下去除了熱量問題，也容易增加血中壞膽固醇，提高心血管疾病風險。
另外，當植物油氫化不完全的情況下，會產生反式脂肪，反式脂肪又稱為殺手脂肪，容易堆積在體內不容易代謝，造成肥胖、提高癌症、心血管疾病、失智症等風險。
那改喝二合一可以嗎？嫚嫚說明，二合一與三合一的差別主要是沒有加糖，但是一樣有奶精的成分，所以不會比較好。
除此之外，咖啡豆磨粉後香氣會隨時間不斷減少，但三合一或二合一喝起來卻能保有香氣，原因就在於香料的添加，食品添加物在食品風味調整及保存上，有其存在的必要性。不過有研究發現，部分人群可能會容易因為食品添加物造成過敏問題，所以值得我們注意。
夜間提神可以怎麼吃?
1. 不含咖啡因花草茶
例如薄荷茶，可清涼提神，但不含咖啡因，對睡眠影響小；
2. 水或無糖氣泡水
身體缺水就容易出現疲勞，注意力不集中的狀態，夜間可少量補充；
3. 口香糖
咀嚼能增加腦部血流，幫助提神，嚼口香糖也可避免過多熱量攝取。
半夜餓了怎麼吃?
想吃點東西又不希望增加太多負擔，可以選擇有飽足感又對血糖影響較小的食物，例如一杯無糖豆漿或牛奶、一小包無調味堅果、一顆水煮蛋、或是一碗無調味毛豆。
最後嫚嫚提醒大家，吃宵夜容易增加額外的熱量攝取，長期而言還是會增加體重，也會提高胃食道逆流的機會，因此建議維持正常作息及飲食才是保持健康的最好方式。
本文經 營養師嫚嫚 臉書粉專《營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師》授權報導
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