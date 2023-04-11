婦人腎結石又尿路狹窄取石超困難！　「新工具」一舉兩得助攻

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腎結石好發體質 隔幾年就得安排手術取石亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師、男性功能中心主任邱鴻傑指出，患者本身屬於腎結石好發體質，每隔幾年就得到醫院安排手術取石，但根據之前手術經驗，由於輸尿管天生比較狹窄，一般輸尿管鏡總是無法直達病灶，往往得先置放雙J導管撐開輸尿管，靜置2週後才能動手術夾出石頭。
治療結石有3種方式 這1類無傷口、復原快邱鴻傑主任指出，治療結石方式包括體外震波、經皮腎臟取石及軟式輸尿管鏡碎石等三種，均可針對疾病嚴重度提供最佳治療方式，其中以後者具有無傷口、成功率高、復原快等優點漸成主流，但不少患者仍因輸尿管過於狹窄，增添手術困難度。
根據文獻統計，尿路結石患者中，輸尿管過度狹窄(低於8 French)的比例約5-10％，這類患者無法事先透過影像檢查得知狹窄狀況，因此經常得重複接受手術，邱鴻傑主任表示，所幸採用新式器材後，除可提高成功率、縮短疼痛時間，也可降低放置導管後所產生的腫脹及不適感，對患者來說是一大福音。
出現４大症狀恐是結石上身 日常這樣做可預防邱鴻傑主任也提醒，微小腎結石多半不會造成疼痛，甚至即便腎臟充滿大顆結石也會無感，但如果出現腰痛、血尿、發燒畏寒或排尿有灼熱感等狀況，就得當心結石找上門；建議平時要多補充水分及蔬菜，減少攝取高鹽、油炸及麻辣食品，也要減少高草酸食物如啤酒、茶、堅果等，若本身有家族結石病史，更應該注意身體警訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57379
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