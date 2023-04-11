疫後觀光業缺工　王國材：每人補助5000元促高薪聘僱

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王國材表示，64家台灣好行除不分假日半價優惠外，期望南部觀光圈相關業者針對台灣好行路線提出優化建議，加強景點串連，有利國際旅遊推展、國旅品質提升、公共運輸與觀光圈整合等業務面向賡續推行有感政策。
交通部觀光局長張錫聰表示，因應疫情期間產業困境，以「觀光圈」整合在地資源，串聯食宿遊購行並開拓區域旅遊特色等打底工作，積極與勞動力發展署溝通及透過徵才活動媒合，在地有腳措施補助小客車租賃業補足景點、場站及旅宿間的接駁，建立觀光圈永續平台以擴大行銷，推展優質旅遊與打造國際品牌。
與會業者表示，疫後觀光產業復甦，卻面臨缺工問題，缺乏基層打掃人員，建議開放外籍勞工，否則沒人整理房間。
對此，王國材說，交通部針對缺工，有提供每人每月5000元補助，讓業者用高薪聘僱清潔工、房務整理人員等，將這5000元轉以提高薪資的方式，吸引就業，盼以1年時間協助觀光業者解決缺工問題，另一方面也媒合僑外生、實習生，而勞動部也在研議是否開放外籍勞工前來。
另外有業者大吐苦水，抱怨南部業者在國際觀光客部分，碰到很大難題，指出韓國客、東南亞客都是短天數，首選到台北、花東，要到中、南部一定要長天數的旅遊，希望開放陸客來台、增加高雄航班等，嘉惠南部觀光業。
王國材指示觀光局於2週內邀集5個國家風景區管理處及觀光圈盟主再次召開南部觀光圈後續會議，研商南部觀光圈業者串連合作遊程及聯合行銷議題。王國材說，疫後全世界都在爭取國際觀光客，會把南部5個觀光圈整合起來，希望用整合行銷方式，讓全世界看到南部的觀光美景；交通部在特別預算中編了53億元，擴大吸引國際觀光客來台方案，現在也都陸續推廣中，而今年台灣目標是600萬國際客，明年目標是恢復到疫情前的1200萬國際客。
王國材說，原本訂定3月底要達到100萬國際客目標，但在3月23日就提早達到目標，對岸禁止觀光客、團客來台，後續會再努力，但不管陸客有沒有來，今年國際客目標還是以600萬為目標。
另針對國外自由行旅客來台，每人發放5000元消費金，預計何時上路？王國材表示，5000元消費金並非人人有，是用抽籤的，共計50萬份，會在國際機場抽籤，領取住宿優惠券電子票證，總額5000元，預計5月上路，另外，地接社與組團社也有團體旅客優惠，以及台灣好行搭乘半價活動並提供觀光景點、交通場站、旅宿間交通接駁等措施，力拚吸引600萬入境旅客、看好觀光產業春燕即將到來。