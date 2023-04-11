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疫後觀光業缺工　王國材：每人補助5000元促高薪聘僱

▲交通部今（11）日在高雄市圓山大飯店，舉行「2023觀光業界座談會（南部場）」，研商觀光業缺工、吸引國際客議題。（圖／交通部提供）
▲交通部今（11）日在高雄市圓山大飯店，舉行「2023觀光業界座談會（南部場）」，研商觀光業缺工、吸引國際客議題。（圖／交通部提供）

記者李琦瑋／高雄報導

交通部今（11）日在高雄市圓山大飯店，舉行「2023觀光業界座談會（南部場）」，與會觀光業者反映疫後缺工問題難解，以及希望開放陸客來台，讓南部業者受惠等。交通部長王國材表示，今年4月起針對旅宿業增僱房務清潔等新進人員，每人每月補助5000元，促使業者高薪聘僱、吸引人才；另外，不管陸客是否來台，今年仍以600萬旅客來台為目標。

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交通部觀光局於今年度第2季起分南、北、中、東4場次辦理座談會，邀約各方觀光從業人員與先進給予指導，並就如何配合即將推出的加速擴大吸引國際觀光客來台相關措施及發展郵輪觀光包裝岸上遊程等共同討論，會中立委李昆澤、趙天麟建議南部可以多辦大型活動，吸引國際旅客到南部旅遊，帶動南部觀光產業。

王國材表示，64家台灣好行除不分假日半價優惠外，期望南部觀光圈相關業者針對台灣好行路線提出優化建議，加強景點串連，有利國際旅遊推展、國旅品質提升、公共運輸與觀光圈整合等業務面向賡續推行有感政策。

交通部觀光局長張錫聰表示，因應疫情期間產業困境，以「觀光圈」整合在地資源，串聯食宿遊購行並開拓區域旅遊特色等打底工作，積極與勞動力發展署溝通及透過徵才活動媒合，在地有腳措施補助小客車租賃業補足景點、場站及旅宿間的接駁，建立觀光圈永續平台以擴大行銷，推展優質旅遊與打造國際品牌。

與會業者表示，疫後觀光產業復甦，卻面臨缺工問題，缺乏基層打掃人員，建議開放外籍勞工，否則沒人整理房間。

對此，王國材說，交通部針對缺工，有提供每人每月5000元補助，讓業者用高薪聘僱清潔工、房務整理人員等，將這5000元轉以提高薪資的方式，吸引就業，盼以1年時間協助觀光業者解決缺工問題，另一方面也媒合僑外生、實習生，而勞動部也在研議是否開放外籍勞工前來。

另外有業者大吐苦水，抱怨南部業者在國際觀光客部分，碰到很大難題，指出韓國客、東南亞客都是短天數，首選到台北、花東，要到中、南部一定要長天數的旅遊，希望開放陸客來台、增加高雄航班等，嘉惠南部觀光業。

王國材指示觀光局於2週內邀集5個國家風景區管理處及觀光圈盟主再次召開南部觀光圈後續會議，研商南部觀光圈業者串連合作遊程及聯合行銷議題。王國材說，疫後全世界都在爭取國際觀光客，會把南部5個觀光圈整合起來，希望用整合行銷方式，讓全世界看到南部的觀光美景；交通部在特別預算中編了53億元，擴大吸引國際觀光客來台方案，現在也都陸續推廣中，而今年台灣目標是600萬國際客，明年目標是恢復到疫情前的1200萬國際客。

王國材說，原本訂定3月底要達到100萬國際客目標，但在3月23日就提早達到目標，對岸禁止觀光客、團客來台，後續會再努力，但不管陸客有沒有來，今年國際客目標還是以600萬為目標。

另針對國外自由行旅客來台，每人發放5000元消費金，預計何時上路？王國材表示，5000元消費金並非人人有，是用抽籤的，共計50萬份，會在國際機場抽籤，領取住宿優惠券電子票證，總額5000元，預計5月上路，另外，地接社與組團社也有團體旅客優惠，以及台灣好行搭乘半價活動並提供觀光景點、交通場站、旅宿間交通接駁等措施，力拚吸引600萬入境旅客、看好觀光產業春燕即將到來。

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