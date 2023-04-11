丹尼爾投顧4大缺失未改善　金管會開鍘廢止營業執照

由於丹尼爾投顧營業保證金已低於法令規定應提存的額度，且營業保證金已全額遭執行扣押，加上110年度的財務報告有資產不足抵償其負債情，至今也都未改善，多次未經金管會核准自行變更營業處所，更屬累犯，金管會今（11）日通過丹尼爾投顧處分案，依證券投資信託及顧問法及證券投資顧問事業管理規則，廢止公司營業許可，這也是今年首家被廢止執照的投顧業者。
記者顏真真／台北報導
其實，金管會也曾在2017年及2020年廢止過聯華投顧及益高環球投顧的營業執照，今日再廢除丹尼爾投顧營業執照，主要因其4大缺失一直未改善，並考量其已無法健全經營，因此，依投顧相關法令規定，核處丹尼爾投顧廢止營業執照。
金管會證期局進一步說明，丹尼爾投顧除營業保證金低於法令規定應提存的額度，且營業保證金已全額遭執行扣押，至今仍未改善，還有110年度的財務報告有資產不足抵償其負債，也一直未改善，還有多次未經金管會核准自行變更營業處所，屬累犯。
不僅如此，證期局還指出，丹尼爾投顧總經理、財務部門之部門主管、主辦會計、投資研究部門主管及業務人員也長期缺額，而且自110年10月迄今未配置財務部門的部門主管，人員配置未符規定，因此，依證券投資信託及顧問法第103條第5款及證券投資顧問事業管理規則第8條第5項，廢止公司營業許可。