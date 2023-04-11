東南亞旅遊超夯！當地4傳染病也正燒　出國前預防準備該怎麼做？

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但民眾前往東南亞旅遊可要注意了！雖然COVID-19疫情趨緩，但當地仍有許多傳染病疫情。疾管署提醒，國人赴東南亞旅遊應注意防疫，讓出遊更安心。而當地各個傳染病疫情如何預防呢？《健康醫療網》為民眾整理了相關資訊。
傳染病一：麻疹 出國前接種疫苗疾管署4月11日公布，國內新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲男性，今（2023）年3月17日至22日至泰國旅遊，4月3日發燒，4月5日出現紅疹等症狀，於4月5日就醫並住院隔離治療，經通報檢驗於4月11日確診。
目前，個案已出院返家，其密切接觸者均無疑似症狀，衛生單位已初步掌握個案接觸者共36人（含醫療院所接觸者32人），將監測至4月23日。
根據疾管署資料顯示，國內麻疹境外移入病例感染國家以越南、泰國為多，且東南亞菲律賓、尼泊爾等國今年麻疹疫情驟升，印尼亦有區域疫情傳出。
麻疹是傳染力很強的病毒性疾病，出疹前後4天均具傳染力，可經由空氣、飛沫或接觸病人鼻咽分泌物感染，常見症狀包含發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3－4天後口腔內出現柯式斑點。
在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，而接種疫苗也是目前預防麻疹最有效的方法。因此，疾管署呼籲，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區。
若需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行地區，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。而一般民眾若欲前往流行地區，疾管署建議，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。
傳染病二：登革熱、屈公病、茲卡 預防蚊蟲叮咬根據疾管署疫情統計，泰國、緬甸等多數東南亞國家均有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情，截至4月10日，累計23例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，感染地均為東南亞及南亞國家。
登革熱會發燒、出疹，嚴重會肝臟腫大、嚴重出血等。屈公病的症狀與登革熱類似，但部分感染屈公病的病人關節會痛到無法行動，並持續數個月。而茲卡病毒型症狀為發燒合併紅疹、關節疼痛或結膜炎等，婦女若於懷孕期間感染茲卡病毒，可能會產下神經異常的新生兒。
由於3種傳染病都是由蚊子叮咬傳播，新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎呼籲，國人赴東南亞國家旅遊期間，於戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。
傳染病三：A型肝炎 注意飲食、衛生此外，A型肝炎雖然在國內發生率已大幅下降，但卻是東南亞國家相當常見的感染性疾病，也是旅遊者在東南亞地區常見的感染症之一。30歲以下民眾大部分沒有抗體，目前有A肝疫苗，民眾也可經由醫師評估進行施打以預防感染。
而A型肝炎主要經由糞口傳染，疾管署呼籲，國人前往衛生條件較不佳的地區，應留意飲水食物及環境衛生，避免生飲、生食，尤其生蠔或水產貝類，應澈底煮熟再食用，並常以肥皂、乾洗手液洗手，以免感染A型肝炎或其他腸道傳染病。
傳染病四：猴痘 避免高風險場域、密切接觸近日，泰國也出現猴痘（Mpox）確診案例。目前，猴痘疫情以密切接觸之人際傳播為主，疾管署建議，民眾出國旅遊應避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，旅遊期間也應避免接觸野生動物，減少人畜共通傳播風險。
若有出現發燒、皮疹、水泡或膿疱等疑似症狀，務必於入境時主動洽疾管署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
另外，民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。
前往東南亞旅遊前 尋求旅遊醫療諮詢一年一度的潑水節慶典也即將到來，在東南亞眾多國家，潑水節等同於新年節日，隨著各國國境開放，今年預計也將吸引大批旅客湧入泰國及鄰近國家，共同歡慶。
最後，彭仁奎執行長提醒，國人如欲前往泰國等東南亞國家，可於出發前2至4週向新南向人員健康服務中心進行聯繫，或至旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，以增加自身保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57455
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