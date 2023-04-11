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14期重劃區建商搶進推案 順天新案受「智富族」青睞

▲「順天KING'S ROAD」是一棟含跳島式宜居陽台的現代風格雙塔建築，位於14期外僑私校特區的敦和段。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.11)
▲「順天KING'S ROAD」是一棟含跳島式宜居陽台的現代風格雙塔建築，位於14期外僑私校特區的敦和段。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.11)

記者金武鳯/台中報導

台中市14期重劃區是40年來，台中最大開發規模的新興重劃區。區內低密度、高綠覆的宜居特性外，又有中洲際棒球場，以及漢神百貨、台中巨蛋將座落區內建設議題，吸引順天、國泰、雙橡園、陸府、惠宇等建商搶進卡位。其中標榜最強競爭力的順天建設，推出「順天KING'S ROAD」新案，極受「智富」族青睞，實價登錄單坪67.8萬元，創下區內最高成交單價紀錄。

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14期重劃區被名店林立的11期重劃區商圈，以及水湳中央公園特區環抱，擁有絕佳生活機能。且因鄰近74號快速道路，還有交流道可銜接國道1號，交通四通八達，無論地段或交通便利性都極具優勢。尤以順天建設新案「順天KING'S ROAD」基地，位於14期最精華、且為中台灣唯一外僑私校特區的敦和段，綠覆率及私校密度均是區內最高，被視為區內「知識綠廊」，因具高端品味質感及稀缺性，在此少子化時代，特別吸引重視下一代菁英教育的「智富」族進場卡位，也受到市場矚目。

▲疫後更加注重環境的空氣品質，該案將日本醫院手術室採用的「TORNEX外氣清淨系統」列為標配。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.11)
▲疫後更加注重環境的空氣品質，該案將日本醫院手術室採用的「TORNEX外氣清淨系統」列為標配。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.11)
擁有國際建築開發資歷的順天建設執行董事柯啟新表示，高資產菁英階級的智富族，本身具備宏遠國際視野，相當重視自身居住環境與下一代教育，因此順天建設特別選在這個中台灣唯一外僑私校特區，延續高訂三部曲中首部曲「ONE　33」的高訂規劃，打造出足以媲美倫敦KING'S ROAD區域，該區囊括倫敦帝國學院、倫敦國王學院、倫敦政治經濟學院等高等學府的新案「順天KING'S ROAD」。

柯啟新表示，在面對工法、技術不斷創新時代，為打造出每一棟都具獨特性、不複製自身的建築外觀，「順天KING'S ROAD」一案，委由旅德建築師林友寒和建築師許榮江強強聯手打造，是一棟含跳島式宜居陽台的現代風格雙塔建築，基地2千坪，地上19樓，地下3樓，住家總戶140戶，結合深柱、深陽台、深露台與植栽綠化。外牆也是14期個案中，少數豪氣使用大量石材做建物外觀的個案。

不僅如此，在生活空間尺度的舒適度上，也十分重視。例如疫後更加注重環境的空氣品質，該案就將日本醫院手術室採用的「TORNEX外氣清淨系統」列為標配，除了過濾PM2.5，連花粉及更微小的粉塵也能有效過濾。廚具方面，特別選用外觀簡約有型，以及以各種靈巧設計大幅增加收納空間的日本高端品牌「LIXIL」Sunwave廚具。特別的是，15樓以上推出合併戶，108坪的合併戶樣品屋，規劃有宴客空間、雙主臥，以及符合整體空間的中島，延伸想像力打造最極致的優雅，接軌隱富生活品味。



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