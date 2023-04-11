14期重劃區建商搶進推案 順天新案受「智富族」青睞

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擁有國際建築開發資歷的順天建設執行董事柯啟新表示，高資產菁英階級的智富族，本身具備宏遠國際視野，相當重視自身居住環境與下一代教育，因此順天建設特別選在這個中台灣唯一外僑私校特區，延續高訂三部曲中首部曲「ONE 33」的高訂規劃，打造出足以媲美倫敦KING'S ROAD區域，該區囊括倫敦帝國學院、倫敦國王學院、倫敦政治經濟學院等高等學府的新案「順天KING'S ROAD」。
柯啟新表示，在面對工法、技術不斷創新時代，為打造出每一棟都具獨特性、不複製自身的建築外觀，「順天KING'S ROAD」一案，委由旅德建築師林友寒和建築師許榮江強強聯手打造，是一棟含跳島式宜居陽台的現代風格雙塔建築，基地2千坪，地上19樓，地下3樓，住家總戶140戶，結合深柱、深陽台、深露台與植栽綠化。外牆也是14期個案中，少數豪氣使用大量石材做建物外觀的個案。
不僅如此，在生活空間尺度的舒適度上，也十分重視。例如疫後更加注重環境的空氣品質，該案就將日本醫院手術室採用的「TORNEX外氣清淨系統」列為標配，除了過濾PM2.5，連花粉及更微小的粉塵也能有效過濾。廚具方面，特別選用外觀簡約有型，以及以各種靈巧設計大幅增加收納空間的日本高端品牌「LIXIL」Sunwave廚具。特別的是，15樓以上推出合併戶，108坪的合併戶樣品屋，規劃有宴客空間、雙主臥，以及符合整體空間的中島，延伸想像力打造最極致的優雅，接軌隱富生活品味。