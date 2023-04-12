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台灣文蛤誤當「日本人」100年！驗DNA是在地　推當吉祥物

▲台灣文蛤（左）經水試所DNA檢驗，確認不是一直被誤會的「日本麗文蛤」，而是台灣原生種。圖右為牛奶貝。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲台灣文蛤（左）經水試所DNA檢驗，確認不是一直被誤會的「日本麗文蛤」，而是台灣原生種。圖右為牛奶貝。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

記者徐銘穗/綜合報導

大家常吃的蛤仔（文蛤）這100多年來一直被當是「日本籍」，直到農委會水產試驗所日前針對文蛤進行DNA鑑定，才驚覺牠不是一直被誤認的「日本麗文蛤」，而是台灣原生、未被描述過的新品種，已在國際期刊發表論點並命名為「台灣文蛤」。插畫家「怪奇事物所」對此發現驚喜不已，推薦台灣文蛤替代黑熊及石虎當吉祥物，「台灣蛤不只貼近庶民生活，也更符合台灣精神」。

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台灣文蛤養殖產值逾45億元，水產試驗所表示，日治時期日人引進麗文蛤（日本文蛤）在淡水河口放養，因台灣的文蛤外觀和麗文蛤非常接近，官方和學界長期認為台灣的文蛤是麗文蛤，直到4年前因淡水河產文蛤捕撈量逐年下滑，水試所開始進行文蛤棲地調查及復育工作。

▲水試所指出，文蛤屬中的台灣文蛤（左起）、中華文蛤、麗文蛤等物種，殼形等外部形態特徵相近，但個體間花紋變異大，種類鑑定容易發生混淆。（圖／水試所提供）
▲水試所指出，文蛤屬中的台灣文蛤（左起）、中華文蛤、麗文蛤等物種，殼形等外部形態特徵相近，但個體間花紋變異大，種類鑑定容易發生混淆。（圖／水試所提供）
後經水試所研究人員蕭聖代和莊世昌透過分子生物技術檢驗發現，台灣文蛤與麗文蛤的DNA序列相差9.53%，與中華文蛤也相差7.59%，確認養殖文蛤是台灣原生種，也是世界新種，並在今年3月底發表於國際知名期刊Molluscan Research（軟體動物研究）中，命名為「台灣文蛤」（Meretrix taiwanica）。

這樣驚人的發現讓插畫家「怪奇事物所」表示，這震驚程度已然超越「你親生老爸另有其人」，而是「恁蛤仔咧你根本不是人（黑猩猩和人類的DNA 只差 1%）」，他也建議公家機關或企業集團，以後不要再拿黑熊、石虎當吉祥物了，「台灣蛤不只貼近庶民生活，也更符合台灣精神」。部落客「阿尼尛 Anima」也在臉書寫「蛤？蛤？蛤？」表示驚訝。

▲插畫家「怪奇事物所」說這震驚程度已然超越「你親生老爸另有其人」，不上色是因為「這比較靠北」。（圖／翻攝怪奇事務所臉書）
▲插畫家「怪奇事物所」說這震驚程度已然超越「你親生老爸另有其人」，不上色是因為「這比較靠北」。（圖／翻攝怪奇事務所臉書）
網友紛紛留言說，「難怪我們那麼愛蛤，這很台灣！」、「醫科睿智的蛤蜊曾說過：『蛤？』」、「蛤？」、「臺蛤獨立！」、「難怪特別好吃」、「我覺得台灣最好吃的蛤蜊是台西海口的，說真的亞洲只討論蛤蜊的話，台灣蛤蜊品質真的很猛欸」、「台灣人吃台灣蛤」。

▲「蛤」不念大家以為的「ㄏㄚˊ」，而是「ㄍㄜˊ」。（圖／翻攝教育部）
▲「蛤」不念大家以為的「ㄏㄚˊ」，而是「ㄍㄜˊ」。（圖／翻攝教育部重編國語辭典修訂本網站）
其實，根據教育部資料顯示，「蛤」不念大家以為的「ㄏㄚˊ」，而是「ㄍㄜˊ」。農委會曾在臉書上介紹，台灣文蛤主要養殖地區為彰化、雲林、嘉義、臺南等縣市，適應性很強，廣溫廣鹽都可以存活。文蛤富含蛋白質、鈣、磷、鐵及其他微量元素，又含有多量牛磺酸 ，對人體健康非常有幫助，是天然又營養的食材。

如何挑選新鮮文蛤呢？農委會指出，健康的文蛤外殼呈現平滑、有光澤 ，再就是看牠們的活動力 ，如果不時有開合、露出斧足移動或噴水柱 ，而且一被碰到就縮起來 ，就表示活力十足。

▲健康的文蛤外殼呈現平滑、有光澤 。（圖／翻攝農委會臉書）
▲健康的文蛤外殼呈現平滑、有光澤 。（圖／翻攝農委會臉書）

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