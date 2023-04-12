台灣文蛤誤當「日本人」100年！驗DNA是在地　推當吉祥物

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後經水試所研究人員蕭聖代和莊世昌透過分子生物技術檢驗發現，台灣文蛤與麗文蛤的DNA序列相差9.53%，與中華文蛤也相差7.59%，確認養殖文蛤是台灣原生種，也是世界新種，並在今年3月底發表於國際知名期刊Molluscan Research（軟體動物研究）中，命名為「台灣文蛤」（Meretrix taiwanica）。
這樣驚人的發現讓插畫家「怪奇事物所」表示，這震驚程度已然超越「你親生老爸另有其人」，而是「恁蛤仔咧你根本不是人（黑猩猩和人類的DNA 只差 1%）」，他也建議公家機關或企業集團，以後不要再拿黑熊、石虎當吉祥物了，「台灣蛤不只貼近庶民生活，也更符合台灣精神」。部落客「阿尼尛 Anima」也在臉書寫「蛤？蛤？蛤？」表示驚訝。
網友紛紛留言說，「難怪我們那麼愛蛤，這很台灣！」、「醫科睿智的蛤蜊曾說過：『蛤？』」、「蛤？」、「臺蛤獨立！」、「難怪特別好吃」、「我覺得台灣最好吃的蛤蜊是台西海口的，說真的亞洲只討論蛤蜊的話，台灣蛤蜊品質真的很猛欸」、「台灣人吃台灣蛤」。
其實，根據教育部資料顯示，「蛤」不念大家以為的「ㄏㄚˊ」，而是「ㄍㄜˊ」。農委會曾在臉書上介紹，台灣文蛤主要養殖地區為彰化、雲林、嘉義、臺南等縣市，適應性很強，廣溫廣鹽都可以存活。文蛤富含蛋白質、鈣、磷、鐵及其他微量元素，又含有多量牛磺酸 ，對人體健康非常有幫助，是天然又營養的食材。
如何挑選新鮮文蛤呢？農委會指出，健康的文蛤外殼呈現平滑、有光澤 ，再就是看牠們的活動力 ，如果不時有開合、露出斧足移動或噴水柱 ，而且一被碰到就縮起來 ，就表示活力十足。