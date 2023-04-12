AI眼中「台灣街景」長怎樣？5缺陷神還原 對比日本慘輸
AI應用近年來越來越發達，不僅服務範圍相當廣泛，做出來的作品也是越來越讓人驚艷。近日，百萬YouTuber「Cheap」在家玩AI繪圖，沒想到輸入「台灣街頭」的關鍵字之後，製作出來的圖片竟然還原度超高，不少網友看了都表示「真的有精髓！」、「很厲害的AI功能，完全掌握精髓」。
記者張嘉哲/綜合報導
Cheap日前在臉書分享自己使用AI軟體「midjourney」繪圖，在指令部分打上了「台灣街頭（taiwan street）」的關鍵字，結果出現了多張「還原度」超高的圖片，讓他驚呼「還原度真高，幾個重點都有抓出來！」
Cheap還列出這些圖片的五大特色，同時也剛好是符合台灣街頭的現況，包括「雜亂無章的招牌、電線和冷氣，宮廟的燈籠隨便掛」、「意味不明的標線，路肩寬到不像話，再來靠北地小人稠」、「沒有人行道，或是人行道上各種違停」、「人行道上一定要有盆栽、雜物、招牌」、「看上去就是髒亂」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「說是實地取景都不會懷疑了www」、「我怎麼沒有看到殘破不堪的人行道XD」、「我還覺得有些地方畫的太整齊了」、「感覺還是有被美化了，感覺更像香港或者澳門一些」、「太好笑了，那個人行道停機車超傳神的」、「超寫實給推」、「毫無違和感，感覺挺中肯的」。而Cheap後來也輸入指令「日本街頭」，結果跳出來的街道圖片整齊又和諧，讓不少網友哭笑不得表示「沒對比沒傷害啦！」