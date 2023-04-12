稱「九二共識」為主流　江啟臣：中華民國憲法是定海神針

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民調首先以「在兩岸關係方面，整體而言，請問您支不支持在『九二共識』的基礎上，繼續發展兩岸關係？」 為題，結果顯示全體選民中44.5%表示支持，37.0%表示不支持，支持比例領先7.5%；在中間選民部分，38.9%表示支持，30.9%表示不支持，支持比例領先8.0%；在20-29歲年輕選民部分，29.4%表示支持，47.1%表示不支持，反對比例領先17.7%。
再以「有人認為，應該在「中華民國憲法基礎下的九二共識」，簡稱「憲法九二」，來與對岸進行交流。請問您支不支持在「憲法九二」基礎上，繼續發展兩岸關係？」為題目。全體選民顯示48.6%表示支持，29.6%表示不支持，支持比例擴大領先到19.0%；在中間選民部分，40.6%表示支持，26.1%表示不支持，支持比例擴大領先到14.5%；在20-29歲年輕選民部分，37.0%表示支持，37.0%表示不支持，兩者完全一致。
江啟臣分析，TVBS與啟思民本民調，雖調查方法不同、時間點不同，大環境不同，但整體方向幾乎一致，加上馬前總統出訪中國大陸清楚證明，一、 中華民國與《中華民國憲法》是台灣人民最大公約數；二、馬前總統在中國大陸多次強調《中華民國憲法》與中華民國，證明「中華民國憲法九二」是可以繼續努力的方向。
三、九二共識所代表「求同存異」、「尊重差異」與「兩岸和平」的精神，在台灣一直是主流與多數；四、「基於中華民國憲法的九二共識」（憲法九二），能夠讓「全體選民」、「中間選民」、「年輕選民」更加認同，避免遭到綠營與對岸曲解 「國際空間」與「兩岸關係」維繫臺灣生存的命脈，民主自由是台灣的核心價值，中華民國是2300萬人共同的名稱，也才是台灣對內團結，對外空間唯一的道路。