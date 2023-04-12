綠營正式提名賴清德　新北藍營議員轟綠造神、噴政治口水

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新北市議員、副書記長江怡臻則是補充，賴清德是落跑始祖之一，也是落跑慣犯，2008年當選立委落跑競選台南市長，2014年連任台南市長，落跑去當行政院長，2020年擔任副總統，卻忙著當黨主席、選總統，這證明賴清德從來都是「吃碗內看碗外 」。
新北市議員戴湘儀則是說到，侯友宜執政滿意度很高，卻被民進黨揶揄，但是賴清德才是賴皮GPT；細數賴清德過往的發言，像是「加班就當作作功德」、一例一休、乾淨的煤等數不清的賴皮爭議言論，證明賴神所營造的光環都只是假象。
新北市議員黃心華也補充指出，賴清德在台南市長任內的爐渣案，以及後來爆出的光電弊案等等，證明過去民進黨的「親政、清廉、愛鄉土」，已淪落為「賄選、綠金、民吃土」；在賴清德的治理下，台南身為文化古都，最後卻成為「賄選天堂」、「綠金天堂」，人民很難放心把台灣的未來交給賴清德。
新北市議員呂家愷表示，民進黨在台南的肆無忌憚、為所欲為，就知道賴清德口中的改革不過是虛有其表；身為五星市長的賴清德，治理的城市卻發生這麼多弊案，這隻肥貓應該先把身上的毛梳理整齊，再來選總統。
新北市議員陳偉杰最後則是呼籲民進黨回歸理性討論，表示不要用造神的方式掩飾賴清德從過去擔任台南市長到現在副總統任內的種種缺失與無能。
與會的議員輪番發言砲轟民進黨不要只會出張嘴，把罵侯友宜當作例行公事，更不要用造神掩飾自己的無能。